V Poľsku sa začalo prvé kolo prezidentských volieb: O post hlavy štátu kandiduje 13 záujemcov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Hlavnými kandidátmi sú starosta Varšavy Rafal Trzaskowski z vládnej Občianskej platformy (PO) a predseda Inštitútu pamäti národa Karol Nawrocki, ktorého podporuje opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa predvolebných prieskumov sa očakáva, že ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, čo by viedlo k druhému kolu plánovanému na 1. júna. Trzaskowski, ktorý v roku 2020 tesne prehral s Dudom, podľa politológa Macieja Zakrzewského stavia na pragmatizme. Podľa experta vedome zmenil rétoriku - v aktuálnej kampani zjemňuje svoje liberálne postoje a sústreďuje sa na nerozhodnutých voličov v strede.

Spolu vo voľbách kandiduje 13 záujemcov

Nawrocki sa oficiálne prezentuje ako nezávislý kandidát, čo podľa analytika nezodpovedá jeho reálnej pozícii, keďže ho podporuje opozičná strana PiS. „Táto nezávislosť by mala zmysel, keby smeroval do stredu. On však išiel opačným smerom, začal súťažiť s (kandidátom národno-pravicovej Konfederácie) Slawomirom Mentzenom. Trvalo dlho, kým ho voliči PiS vôbec identifikovali ako svojho kandidáta,“ povedal. Tretím je kandidát Slawomir Mentzen, ktorý by podľa niektorých prieskumov vyhral medzi mladými voličmi. Medzi ďalšími uchádzačmi sú predseda Sejmu Szymon Holownia či Magdalena Biejat z Ľavice. Spolu vo voľbách kandiduje 13 záujemcov o post hlavy štátu.

Prezident v Poľsku má právomoc vetovať zákony a na prelomenie veta je potrebná trojpätinová väčšina hlasov, čo môže ovplyvniť schopnosť vlády presadzovať zákony. Vzhľadom na doterajšie napäté vzťahy medzi vládou a prezidentom Dudom sa výsledok volieb považuje za kľúčový pre budúce smerovanie krajiny a fungovanie vlády. Volebné miestnosti budú otvorené do 21.00 h, po ich uzavretí budú zverejnené prvé exit polly. Neoficiálne výsledky sa očakávajú v noci z nedele na pondelok.