Ján Hrčka končí ako starosta Petržalky: Od 1. júna ho dočasne nahradí vicestarostka Jančoková

Ján Hrčka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Na pozícii vicestarostky je Iveta Jančoková už od minulého volebného obdobia. Je to veľmi šikovná a akčná žena. Myslím si, že bude adekvátnou náhradou. Plne jej verím,“ skonštatoval Hrčka počas poslednej platformy starosta online. Petržalskej miestnej samospráve šéfoval od roku 2018. Jeho odstúpenie z funkcie je vyvodením politickej zodpovednosti za podvod, ktorý v máji odhalili na miestnom úrade. Jeden zo zamestnancov si mal neoprávnene posielať, minimálne od roku 2023, financie na svoje účty. Mestskej časti tak vznikla škoda za viac ako 2,7 milióna eur. Starosta svoje rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr.

Obvineniu zo sprenevery na miestnom úrade čelí René Herman, ktorý je stíhaný väzobne. Miestne zastupiteľstvo v máji schválilo forenzný, finančný, právny, manažérsky i personálny hĺbkový audit za obdobie od roku 2019 po súčasnosť, a to najmä v súvislosti s nedávno odhaleným miliónovým podvodom. Vyčleniť z rezervného fondu sa má na to minimálne 300.000 eur. Poslanci zároveň odsúhlasili ďalšie kontroly i úlohy pre miestnu kontrolórku. Prvú vicestarostku zároveň poverili, aby po zániku mandátu starostu predložila Ministerstvu vnútra SR žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí.