Irán je pripravený s USA podpísať jadrovú dohodu výmenou za zrušenie sankcií

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON -Irán by mohol prijať rozsiahle obmedzenia svojho jadrového programu výmenou za zrušenie sankcií, povedal v stredu v rozhovore pre stanicu NBC News poradca iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alí Šamchání. Informuje agentúra AFP.

Šamchání uviedol, že Teherán by mohol súhlasiť s tým, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, vzdá sa zásob vysoko obohateného uránu a umožní inšpektorom prístup k jadrovým zariadeniam – spolu s ďalšími krokmi – ak budú zrušené sankcie uvalené na Irán. Na otázku, či by bol Irán ochotný podpísať dohodu s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ak by USA sankcie „okamžite“ zrušili, odpovedal iránsky poradca: „Áno“.

Spojené štáty a Washington viedli od 12. apríla už štyri kolá nepriamych rokovaní na vysokej úrovni od roku 2018, keď Trump počas svojho prvého funkčného obdobia odstúpil od jadrovej dohody šiestich veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie uvalené na Teherán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Irán po odstúpení USA prestal dohodu dodržiavať a výrazne napredoval vo vývoji svojho programu využívania jadrovej energie.

Irán jediný na svete dokáže obohatiť urán na 60 percent čistoty

Irán v súčasnosti obohacuje urán na 60 percent čistoty, čo výrazne presahuje limit 3,67 percenta, ktorý stanovila dohoda s mocnosťami z roku 2015. Zároveň však krajina nedosahuje 90 percent potrebných na vývoj jadrovej zbrane.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tento týždeň povedal, že Irán je jediným štátom na svete, ktorý napriek tomu, že nedisponuje jadrovými zbraňami, obohacuje urán na takú úroveň. Západné krajiny vrátane Spojených štátov dlhodobo obviňujú Irán zo snáh získať jadrové zbrane. Teherán však tieto tvrdenia popiera.

USA napriek prebiehajúcim rokovaniam uvalil ďalšie sankcie voči Iránu. Šamchání v stredajšom rozhovore kritizoval Trumpovu rétoriku a pokračujúce vyhrážky voči Iránu. „Hovorí o olivovej ratolesti, ktorú sme nevideli. Je to celé samý ostnatý drôt,“ vyhlásil iránsky poradca.

Trump v utorok povedal, že chce uzavrieť dohodu s Iránom pričom vyhlásil, že ak Teherán odmietne túto „olivovú ratolesť a bude naďalej útočiť na svojich susedov, nebudeme mať inú možnosť, ako vyvinúť masívny maximálny tlak a znížiť iránsky export ropy na nulu“.