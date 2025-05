Irán je otvorený konzorciu pre jadrové palivo: Obohacovať urán ale neprestane

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images)

TEHERÁN - Irán by sa mohol zapojiť do regionálneho konzorcia pre jadrové palivo, ale neprestane s obohacovaním uránu v rámci svojho jadrového programu, zdôraznil piatok hovorca ministerstva zahraničných vecí. Informuje agentúra AFP.

Predstavitelia americkej administratívy sa nedávno ostro vyslovili proti aktivitám Teheránu v oblasti obohacovania uránu. Urán obohatený o izotop 235 na úroveň troch až piatich percent sa obvykle využíva vo väčšine jadrových elektrární, ale zvýšenie jeho zastúpenia nad zhruba 85 percent má spravidla vojenské využitie vrátane výroby jadrových zbraní.

Teherán trvá na tom, že o otázke obohacovania uránu nebude vyjednávať. So Spojenými štátmi viedol od 12. apríla štyri kolá nepriamych rokovaní sprostredkovanými Ománom, ktorými chce Washington docieliť dosiahnutie novej jadrovej dohody s Teheránom. Z tej predchádzajúcej z roku 2015 USA vystúpili o tri roky neskôr a Irán jej podmienky prestal postupne plniť.

Niektoré médiá vrátane britského denníka The Guardian a amerických novín The New York Times (NYT) v posledných dňoch informovali, že Irán prišiel s myšlienkou zriadiť regionálne konzorcium na obohacovanie uránu. Hovorca rezortu diplomacie povedal, že návrh predložilo niekoľko krajín, ale poprel, že by išlo o iniciatívu Iránu.

„Jedným z odôvodnení (takéhoto návrhu) je, že región Blízkeho východu a krajiny Perzského zálivu môžu potrebovať jadrovú energiu a chceli by postaviť nové elektrárne, a tieto elektrárne potrebujú jadrové palivo,“ povedal hovorca s tým, že ak by takáto iniciatíva prišla, Irán by ju privítal a mohol by sa na nej aj zúčastniť. „Ale treba poznamenať, že v žiadnom prípade nemá nahradiť iránsky program obohacovania uránu,“ podotkol.

NYT minulý týždeň s odvolaním sa na štyroch iránskych predstaviteľov informovali, že Irán navrhol „spoločný podnik na obohacovanie jadrového materiálu, do ktorého by sa zapojili regionálne arabské krajiny a americké investície“. Tento podnik by mal vraj slúžiť ako alternatíva k požiadavke Washingtonu, aby Teherán skoncoval so svojím jadrovým programom.

Západné veľmoci obviňujú Irán, že sa snaží získať zbraň hromadného ničenia. Teherán to dlhodobo popiera a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely. Irán v súčasnosti obohacuje urán na 60 percent čistoty, čo výrazne presahuje limit 3,67 percenta, ktorý stanovila dohoda s veľmocami z roku 2015. Na vývoj jadrovej zbrane je potrebný urán obohatený na 90 percent.