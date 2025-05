Peruánci sú z nového pápeža nadšení: Majú dobré spomienky na jeho pôsobenie

Pápež Lev XIV. (Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

Peruánsky kňaz Juan de Dios Rojas o zvolenom pápežovi, ktorý prijal meno Lev XIV., v rozhovore pre AFP povedal: „Je to dobrý človek, dokonca aj na tých, ktorí sú zlí.“ Biskup v El Callao Luis Alberto Barrera si spomenul, ako Prevost počas pandémie choroby COVID-19 strávil rok v El Callau a napriek obmedzeniam navštevoval vývarovne v chudobných štvrtiach prístavného mesta, kde sa zaujímal o potreby ľudí. „Ukázal svoju blízkosť ľuďom,“ doplnil biskup s tým, že so zosnulým pápežom Františkom spája Leva XIV. blízkosť k marginalizovaným ľuďom i skromnosť. „Bol to veľmi jednoduchý človek, ktorý sa prispôsobil všetkému - ako každý dobrý misionár,“ uviedol Barrera v súvislosti s Prevostovým pôsobením v Ráde svätého Augustína. Vo štvrtok, po zverejnení rozhodnutia konkláve vo Vatikáne, ktoré sa zrodilo relatívne rýchlo, mnohých ľudí prekvapilo, že nový pápež má dvojaké občianstvo, konštatovala AFP.

„Pápež je Peruánec. Je to znamenie, že Boh posiela niekoho, kto vyrieši problémy našej krajiny,“ sľubuje si 75-ročný dôchodca z Limy Salvador Oliva Ramos, ktorý vyzdvihol aj to, že pápež „jedáva ceviche“ - pokrm z rýb marinovaných v citrónovej alebo limetkovej šťave, obľúbený v prímorských oblastiach Latinskej Ameriky. Pápežov prvý prejav po zvolení, ktorý predniesol z balkóna Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, sa v Lime premietal na plátno pred katedrálou, kde ľudia mávali peruánskymi vlajkami. „Je to požehnanie pre Peruáncov - aj keď sa narodil v Spojených štátoch, ale niekoľko rokov žil v Peru,“ povedala agentúre AFP 38-ročná právnička Carolina Floresová. „Keď počúvam jeho prejav, je to pokračovanie Františka. To nás teší,“ dodala. „Páči sa mi, že hovorí po španielsky,“ povedala Josefa Fuenzalidová v rozhovore pre AFP. Vo svojom prvom prejave vo Vatikáne Lev XIV. krátko hovoril po španielsky, keď zdravil všetkých ľudí, ale najmä tých vo svojej „milovanej diecéze Chiclayo v Peru.“