TOTO je dôvod prečo si pápež vybral meno Lev XIV.: Smerovanie jeho pontifikátu je jasné, starostlivosť o migrantov!

Zvolený pápež Lev XIV. (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

VATIKÁN – Nové meno pápeža Leva XIV. podľa odborníkov odhaľuje jeho smerovanie. Pokračovať má v diele svojho predchodcu Františka, no hovorca Vatikánu potvrdil, že výber mena je aj odkazom na Leva XIII., ktorý bol hlavou cirkvi v rokoch 1878 až 1903.

Za hlavu katolíckej cirkvi bol zvolený Robert Prevost už po druhom dni konkláve. Po tom, čo z komína Sixtínskej kaplnky stúpal biely dym, vyšiel z Baziliky svätého Petra pred veriacich zhromaždených na Námestí svätého Petra prvý americký pápež. Meno Lev XIV. je odkazom na pontifikát jeho predchodcu Leva XIII., ktorý položil základ moderného katolíckeho sociálneho myslenia, informuje britský Daily Mail.

Encyklika Rerum Novarum z roku 1891 sa zaoberala právami pracujúcich a kapitalizmom na začiatku priemyselného veku. Meno Lev sa ale vzťahuje aj na brata Leva, mnícha, z 13. storočia, ktorý bol spoločníkom svätého Františka z Assisi. Výber mena tak jasne odkazuje na fakt, že nový pápež chce demonštrovať pokračovanie diela svojho predchodcu Františka.

Profesor Brandon Gallaher z univerzity v Exeteri uviedol, že Lev XIV. bude „pápežom podobným Františkovi a zároveň je to kandidát kontinuity, ktorý prepojí odkaz Františka s tradíciou katolíckeho sociálneho učenia,“ dodal. Medzi svoje ciele už zaradil nový pápež aj starostlivosť o migrantov a marginalizované skupiny. Príspevky na sociálnych sieťach niekdajšieho kardinála Roberta Prevosta zároveň odhaľujú kritiku Trumpovej administratívy, a to aj vo februári, keď kritizoval viceprezidenta J.D.Vancea za to, že sa mýli v niektorých aspektoch kresťanského učenia.