Pápež Lev XIV. odslúžil ďakovnú omšu v Sixtínskej kaplnke, skončila sa potleskom

Lev XIV. (Zdroj: SITA/Vatican Media via AP)

Vo svojej kázni sa pápež obrátil najprv na prítomných kardinálov, keď im po anglicky povedal: „Povolali ste ma, aby som niesol kríž a bol verným správcom.“ V taliančine ďalej pokračoval, že cirkev musí osvetľovať „temné noci tohto sveta“ a dostať sa do oblastí, kde chýba viera a kde ľudia dávajú prednosť technológiám, peniazom, úspechu, moci alebo pôžitkom. Pápež uviedol, že sú to oblasti, kde nie je ľahké hlásať evanjelium a svedčiť o jeho pravde; kde sa veriacim vysmievajú, odporujú im, opovrhujú nimi alebo ich prinajlepšom tolerujú či ľutujú. „A predsa, práve preto sú to miesta, kde je naša misijná pomoc veľmi potrebná, pretože nedostatok viery často vedie k tragédiám, ako je strata zmyslu života, zabúdanie na milosrdenstvo, porušovanie dôstojnosti osoby v jej najdramatickejších podobách, kríza rodiny a mnoho ďalších rán, ktorými naša spoločnosť výrazne trpí,“ zdôraznil.

Lev XIV. (Zdroj: SITA/Vatican Media via AP)

V kázni sa Lev XIV. odvolal aj na svojho predchodcu, pápeža Františka, keď povedal, že „toto je svet, ktorý nám bol zverený a v ktorom, ako nás pri mnohých príležitostiach učil pápež František, sme povolaní radostne svedčiť o viere v Spasiteľa“. Varoval súčasne pred snahami považovať Ježiša za „charizmatického vodcu alebo nadčloveka“, čo bol podľa agentúry AFP zjavný odkaz evanjelikálnym kresťanom. „Existuje mnoho prostredí, v ktorých sa Ježiš, hoci je oceňovaný ako človek, redukuje na akéhosi charizmatického vodcu alebo nadčloveka. To platí nielen medzi neveriacimi, ale aj medzi mnohými pokrstenými kresťanmi, ktorí tak na tejto úrovni končia životom v stave praktického ateizmu,“ uviedol Lev XIV.

Nový najvyšší pontifex má na najbližšie dni nabitý program

Robert Francis Prevost, teraz pápež Lev XIV., ktorý sa narodil v USA a má aj peruánske občianstvo, pred omšou vstúpil do Sixtínskej kaplnky za sprievodu spevu, oblečený v dlhom jasnobielom ornáte s vyšitou zlatou obrubou okolo krku a zlatým stĺpcom. Na hlave mal mitru s úzkym zlatým titulom a circulom (tvar obráteného písmena T) a v ruke tradičnú ferulu, akú používal napríklad Benedikt XVI. Na nohách mal tmavé topánky, nie červené, aké nosili mnohí predchádzajúci pápeži a od ktorých upustil aj jeho predchodca František. Omša sa konala v Sixtínskej kaplnke, kde sa od stredy odohrávalo aj konkláve zavŕšené vo štvrtok zvolením kardinála Prevosta za pápeža Leva XIV. Na záver zaznel od prítomných kardinálov potlesk.

Nový najvyšší pontifex má na najbližšie dni nabitý program, vrátane očakávaného príhovoru v nedeľu okolo poludnia z lodžie Baziliky sv. Petra a tradičnej modlitby Raduj sa, nebies Kráľovná (Regina Coeli). Pápež je vodcom 1,4 miliardy katolíkov na celom svete. Agentúra DPA podotkla, že veriaci teraz s napätím očakávajú, ako bude Lev formovať katolícku cirkev.