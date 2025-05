Dieťa zmizlo v dave turistov v Tatrách: Chvíle hrôzy pre každého rodiča, v obrovskom dave ho nevedeli nájsť!

(Zdroj: Getty Images)

ZAKOPANE – Sviatky v Poľsku priniesli nečakanú drámu. Sviatok práce 1. mája, ale aj Deň Ústavy vyhnal do poľských Tatier enormné množstvo návštevníkov. Fotografie z okolia Morského oka ukazujú ako sa ľudia tlačia ako pred nákupným strediskom. Uprostred davu sa rodičom stratil 8-ročný chlapec.

Do pátrania po malom chlapcovi bola zapojená aj hliadka polície, no pomáhali aj turisti. V dave ľudí smerujúcich do Morského oka ale nebolo jednoduché chlapca nájsť. Hliadka polície začala po chlapcovi pátrať v piatok 2.mája okolo 16:00 popoludní, informoval poľský fakt.pl.

Turyści szturmują Morskie Oko – korek i brak miejsc parkingowych. ____________________________________ 🔹 Więcej... Posted by Kronika on Friday, May 2, 2025

Hluk a dav ľudí len zvyšoval stres u rodičov a v zúfalstve pobehovali medzi turistami. Polícia s podrobným popisom oblečenia a vzhľadu rovnako prehľadávala dav. Po chvíli ale našťastie pátranie prinieslo aj želaný výsledok, chlapec sa našiel a bol odovzdaný do rúk rodičom. Dieťa neutrpelo žiadne zranenie a rodina si mohla vydýchnuť.

Polícia ale v tejto súvislosti apeluje na všetkých rodičov, aby si na svoje deti dávali pozor a to najmä na obľúbených turistických miestach, ako je Morské oko.