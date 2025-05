Dieťa v teniskách na zľadovatenom svahu! VIDEO Nezodpovední rodičia v Tatrách šokovali skúseného horolezca

Česi zjavne podcenili situáciu. (Zdroj: Instagram/tatry_official)

Pokora v horách? Rodičia o nej zjavne nepočuli

Tatry nie sú detské ihrisko – no niektorí turisti ich tak stále vnímajú. Rodičia, ktorí sa s dieťaťom pustili strmým zľadovateným svahom, ignorovali všetky bezpečnostné zásady. Bez istenia, mačiek, cepínov a čo je najšokujúcejšie – dieťa kráčalo v obyčajných teniskách.

Ich neuvážené konanie zachytil na video poľský horolezec, ktorý trojicu stretol priamo v teréne. „Viete, čo z toho dieťaťa ostane, ak tu spadne?“ pýta sa vo videu rozhorčene. Následne sa ho otec pýta: „Je to zlé? Ako to tam ďalej vyzerá?“ Na čo Poliak rázne odpovedá: „Nerozumiem vám, ale to dieťa tu môžete zabiť! Čo spravíte? Ako má zísť dole po tomto snehu?“

Dieťaťu zrejme zachránil život náhodný horolezec

Zatiaľ čo rodičia hazardovali so životom svojho dieťaťa, práve poľský horolezec ukázal, čo znamená zodpovednosť v horách. Vybavený patričnou výstrojou sa rozhodol zasiahnuť. Dieťaťu pomohol pri zostupe – a možno mu tak zachránil život.

Video sa neskôr objavilo na sociálnych sieťach a vyvolalo ostrú reakciu verejnosti.

Tatry nie sú kulisa pre Instagram

„Tatry nie sú hračkárstvo. Nie sú výzvou pre ego. Sú to hory, ktoré si žiadajú rešpekt a pokoru,“ napísal používateľ, ktorý video zdieľal na Instagrame. Jeho apel bol jasný: slnečné počasie neznamená bezpečnú túru. „Potrebujete výbavu, rozum a predovšetkým zodpovednosť – obzvlášť, ak so sebou beriete deti.“

Turisti, spamätajte sa: hory vám nič neodpustia

Tento incident opäť ukázal, ako blízko môže byť medzi nezodpovednosťou a tragédiou. Tatry sú krásne, ale nekompromisné. A keď ich podceníte, nezasiahne „like“ na Instagrame, ale vrtuľník horskej služby – ak vôbec stihne prísť.