NEUVERITEĽNÉ, v čom sa vybrala žena na turistiku! VIDEO z Tatier sa stalo hitom internetu

(Zdroj: Repro foto Instagram/tatry_official/sandy.lynx)

BRATISLAVA - Ďalší skvost do "hitparády najnevhodnejšia obuv a oblečenie do hôr". Aj tak by sa dal nazvať výjav, ktorý sa koncom mája naskytol turistom v Tatrách. Žena sa totiž rozhodla vybrať na turistiku v šľapkách s opätkami, doma nechala aj ponožky.

Oficiálny profil Tatier zverejnil na sociálnej sieti video, ktoré sa ihneď stalo hitom internetu. Zachytáva ženu, ktorá si na turistiku zvolila naozaj svojskú obuv - opätky, do ktorých sa obula naboso, pričom jej očividne neprekážal ani sneh. Príspevok nekonkretizuje miesto, kde sa to odohralo, no podľa popisu má ísť o slovenskú stranu Tatier. "Majstrovstvá sveta v prežití: Turistika v opätkoch sa práve začali," znel humorný popis videa.

Pod videom sa okamžtie rozprútila dychtivá debata. "Ide jej to skvele, ani mne to na podpätkoch v robote tak nejde," zareagovala s humorom jedna z komentujúcich. "Dáma za každých okolností," okomentovala ďalšia.

Na druhej strane si však väčšina neodpustila kritiku. "Nie je to statočnosť, ale totálna hlúposť. Záchranné akcie pre takýchto ľudí by mali byť na ich úkor," tvrdí jeden z nich. "Takýmto ľuďom by som dala zaplatiť výjazd záchranných zložiek, keď sa niečo stane, lebo takto sa obuť do hôr mi príde vrcholne nezodpovedné," myslí si aj ďalšia z nich.