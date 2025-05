Dve malé deti sa stratili v lese! Už piaty deň prebieha pátranie, hmla a dážď to komplikujú

(Zdroj: Royal Canadian Mounted Police)

OTTAWA - Záchranári už piatym dňom pátrajú v hustých lesoch kanadského Nového Škótska po dvoch malých deťoch, ktoré sa v piatok stratili zo svojho domova. Tím čítajúci takmer 150 ľudí vrátane polície prepátra v daždi a hmly okolia v nádeji, že sa im podarí nájsť šesťročnú Lily a jej o dva roky mladšieho brata Jacka, napísal dnes spravodajský server The Guardian.

Deti boli naposledy videné v piatok v blízkosti ich domova v okrese Pictou, asi 160 kilometrov severovýchodne od Halifaxu. Ich matka a nevlastný otec miestnym médiám povedali, že si v piatok ráno prispali so svojím 16-mesačným batoľaťom a staršie deti si hrali v dome. Ale keď sa potom dopoludnia zobudili, Lily a Jack boli preč.

Kanadská jazdná polícia sa domnieva, že sa deti patriace k indiánskemu kmeňu Mikmakovej zatúlali od domu a pravdepodobne vošli do husto zalesnenej oblasti. Do pátrania po nich sa zapojili tímy so psami i dronmi vybavené termálnymi kamerami. V teréne je teraz viac ako desiatka pátracích tímov.