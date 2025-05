Škandál vo Vatikáne: Kardináli na izbe vypili celý minibar! Potom prišlo čosi nečakané

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Andreea Alexandru)

Konkláve sa blíži, ale niektorí si večery skracujú inak

Vatikán v týchto dňoch praská vo švíkoch. Zo všetkých kútov sveta prichádzajú kardináli, aby sa zúčastnili príprav na konkláve, ktoré oficiálne odštartuje 7. mája. Hoci dym z komína Sixtínskej kaplnky ešte nestúpa, kuloáre už vrú. Okrem formálnych stretnutí a kongregácií sa konajú aj neformálne rozhovory, večere a súkromné stretnutia.

No práve počas jedného takého večera došlo k udalosti, ktorú by dotknutý kardinál najradšej vymazal z pamäti. Podľa informácií portálu fanpage.it sa jeden nemenovaný prelát nechtiac postaral o menší škandál – keď si v dobrej viere vyprázdnil minibar vo svojej izbe. Spolu s niekoľkými kolegami totiž predpokladal, že pohostenie je v rámci pohostinnosti Vatikánu – bezplatné.

Drahá ilúzia: Vatikán nie je all inclusive

Hlavným aktérom je nemenovaný kardinál, ktorý nepochádza z Talianska. V dobrej nálade a zrejme aj s dôverou vo vatikánsku pohostinnosť pozval pár priateľov na neformálne posedenie. Namiesto vína či vody im však ponúkol všetko, čo našiel v minibare. Malé fľaštičky s likérmi padli jedna po druhej – až do poslednej kvapky.

Bohužiaľ pre neho, Dom svätej Marty – rezidencia, ktorú ešte pápež Ján Pavol II. zriadil ako miesto pohostinnosti pre prelátov počas konkláve – síce pôsobí duchovne, no funguje ako štandardný hotel. A v hoteli minibar nie je zadarmo.

„Bol to šok,“ priznal priateľ

K udalosti sa pre denník Corriere della Sera vyjadril aj arcibiskup na dôchodku Anselmo Guido Pecorari (79), ktorý bol v Ríme na pohrebe pápeža Františka. „Nemôžem prezradiť jeho meno, pretože je to môj dobrý priateľ. No istý zahraničný kardinál, ktorý si myslel, že to všetko je zadarmo, pozval kolegov do izby a rýchlo padli všetky miniatúrky z minibaru,“ priblížil situáciu.

Keď na druhý deň kardinál objavil účet s podrobným súpisom konzumácie, vraj len zmeravel. „Bol z toho nepríjemne prekvapený a hneď tú chybu oľutoval,“ uzavrel arcibiskup Pecorari.

Historka, ktorá baví Talianov

Tento úsmevný incident sa v priebehu niekoľkých hodín stal témou talianskych médií – nie pre závažnosť, ale pre kontrast medzi očakávanou dôstojnosťou cirkevnej elity a obyčajnými ľudskými omylmi. Konkláve síce rozhodne o budúcom smerovaní katolíckej Cirkvi, no zatiaľ to vyzerá, že niektorí si ešte musia zvyknúť na to, že aj v Dome svätej Marty platí: minibar platíte vy.