MIMORIADNY ONLINE Rubio vyzval na konkrétne návrhy na prímerie na Ukrajine: Už 600 vojakov z KĽDR zahynulo

KYJEV, MOSKVA - Ukrajina nariadila v utorok evakuáciu siedmich dedín v Dnepropetrovskej oblasti na východe krajiny, ktoré boli donedávna vzdialené od frontovej línie, no vzhľadom na postup ruských síl sú teraz ohrozené. Rusko sa - zatiaľ neúspešne - snaží do tejto oblasti preniknúť zo susednej Doneckej, informuje o tom správa z agentúry AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

6:30 Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že si myslí, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin si želá mier na Ukrajine. Trump v rozhovore pre televíziu ABC News taktiež naznačil, že Putin chce ovládnuť celé územie Ukrajiny, ale „kvôli mne to neurobí“, dodal šéf Bieleho domu. Píše AFP.

Trump na otázku, či si Putin praje mier, odpovedal: „Myslím si, že áno.“ V rozhovore však podľa ABC pripustil, že Putin sa s ním „zahráva“. Šéf Bieleho domu taktiež zopakoval, že Rusko napadlo Ukrajinu, pretože bol v tom čase v úrade jeho predchodca - Joe Biden. „Myslím, že keby som vo voľbách nevyhral ja, získal by celú Ukrajinu,“ pokračoval Trump. „A kvôli mne naozaj verím, že je ochotný zastaviť boje,“ dodal.

6:20 V bojoch proti Ukrajine zahynulo na 600 severokórejských vojakov, ktorí pomáhali ruskej armáde. Podľa agentúr AFP a Reuters to dnes uviedol citoval podľa agentúr juhokórejský poslanec na základe informácií tajných služieb. Severokórejské straty predstavujú celkovo 4700 vojakov, z toho bolo 2000 zranených prepravených späť do vlasti. Pchjongjang vyslal do bojov v ruskej Kurskej oblasti spolu v dvoch vlnách 18-tisíc vojakov, uviedol poslanec.

6:15 Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v utorok oznámila, že zadržala viacero predstaviteľov obranného sektora podozrivých z toho, že armáde dodávali defektnú delostreleckú muníciu. Informuje AFP.

Medzi zadržanými je generálny riaditeľ obranného závodu v Dnepropetrovskej oblasti a jeho zástupca. Ukrajinským ozbrojeným silám dodali podľa SBU muníciu, ktorá sa „ukázala byť nevhodná na bojové použitie“. Do väzby boli okrem nich vzatí aj dvaja predstavitelia ministerstva obrany. V prípade, že sa preukáže ich vina, im hrozí až 15-ročné väzenie.

6:10 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok vyhlásil, že je načase, aby Moskva a Kyjev predložili konkrétne návrhy na ukončenie vojny na Ukrajine. Varoval, že ak nedôjde k pokroku, Spojené štáty nebudú pokračovať v úsilí sprostredkovať dohodu. Informujú agentúry AFP a Reuters.

„Momentálne sme v bode, keď musia obe strany predložiť konkrétne návrhy, ako tento konflikt ukončiť,“ citovala Rubia hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová. „Ak nedôjde k pokroku, ustúpime z úlohy sprostredkovateľov v tomto procese,“ pokračovala hovorkyňa.

Bruceová povedala, že o tom, ako budú USA ďalej postupovať rozhodne americký prezident Donald Trump, ktorý sa od návratu do Bieleho domu usiluje dosiahnuť dohodu o ukončení viac ako tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine.

Miestna vojenská správa vyhlásila nútenú evakuáciu

Miestna vojenská správa ohlásila v utorok „nútenú evakuáciu frontových území v Synelnykovskom rajóne“. Týka sa konkrétne troch dedín patriacich pod samosprávu obce Novopavlivka a štyroch ďalších, patriacich zase pod správu obce Mežova. V Novopavlivke, ktorá sa momentálne nachádza asi desať kilometrov od frontovej línie, žilo pred vojnou zhruba 3 500 ľudí. Teraz má približne 100 obyvateľov vrátane dvoch detí.

„Momentálne sa v Dnepropetrovskej oblasti nenachádzajú žiadne ruské okupačné sily,“ uviedol na platforme Telegram šéf tamojšej vojenskej správy Mykola Lukašuk a dodal, že oblasť bráni ukrajinská armáda.

Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak v nedeľu informoval, že pri ruskom dronovom útoku prišla v obci Novopavlivka o život jedna osoba. Uplynulý piatok zase regionálna vláda nariadila evakuáciu rodín s deťmi z dedín východne od obce Mežova, ktoré sú tiež vzdialené menej než desať kilometrov od súčasnej frontovej línie.

Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali jednu obeť a 39 zranených

Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších 39 utrpelo zranenia v noci na stredu pri ruských útokoch na ukrajinské mestá Dnipro a Charkov. Oznámili to v stredu tamojší predstavitelia, píše AFP. Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak uviedol, že ruské sily podnikli „masívny“ dronový útok na Dnipro, kde zahynula jedna osoba.

Dnipro je podľa AFP od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu častým terčom útokov. Ukrajina v utorok nariadila evakuáciu siedmich dedín v tejto oblasti na východe krajiny, ktoré boli donedávna vzdialené od frontovej línie, no vzhľadom na postup ruských síl sú teraz ohrozené. Rusko sa - zatiaľ neúspešne - snaží do tejto oblasti preniknúť zo susednej Doneckej.

Starosta Charkova Ihor Terechov oznámil, že Rusko podniklo 16 útokov na mesto pričom zranených je 39 osôb. Útoky v noci podnikla aj Ukrajina. Gubernátor ruskej Kurskej oblasti Alexandr Chinštejn na platforme Telegram oznámil, že pri dronovom útoku v meste Ryľsk utrpeli zranenia traja ľudia. Dve osoby previezli do nemocnice, píše AFP.