(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

VARŠAVA - Prezident SR Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po plenárnom rokovaní samitu Trojmoria informoval o realizácii železničného prepojenia Terst - Bratislava v spolupráci s Talianskom, ktoré by malo pokračovať do Čiernej nad Tisou. Podľa prezidenta by to Slovensku pomohlo byť lídrom v umožnení Ukrajine spojiť sa s prístavmi v stredozemnom mori.