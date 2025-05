Rusi zverejnili ZOZNAM vážených zahraničných hostí na oslavách v Moskve: Fica ospevujú, dostal sa do TOP 3

Robert Fico sa zúčastní osláv Dňa víťazstva v Moskve (Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko, Topky/Ján Zemiar)

MOSKVA/BRATISLAVA - Ruská agentúra RIA Novosti zverejnila prehľad zahraničných hostí, ktorí prídu do Moskvy na prehliadku ku Dňu víťazstva. Tá sa uskutoční 9. mája, kedy si krajina pripomína koniec druhej svetovej vojny. Prísť má viac ako 20 hostí, no stále je to menej, ako tomu bolo pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Medzi nimi sú slovenský premiér Robert Fico, čínský prezident Si Ťin-pching ale aj srbský prezident Aleksandar Vučić.