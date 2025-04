Opozícia vyzýva vládu, aby nepresúvala financie pre samosprávy na iné projekty

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Ak oklieštia peniaze samosprávam, tak dôsledky budú obrovské pre život ľudí v regiónoch, pretože jediné investičné peniaze, ktoré samosprávy majú, sú práve z eurofondov. Až 80 % všetkých investícií na Slovensku ide práve z eurofondov. Samosprávy nebudú mať peniaze na nové škôlky, nebudú môcť opravovať školy, cesty, nebudú môcť budovať kvalitné sociálne zariadenia alebo rozvíjať verejnú dopravu, budovať vodovody alebo kanalizácie,“ uviedla Remišová.

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Podľa opozičnej poslankyne vláda zavádza pri tvrdeniach o pomalom čerpaní eurofondov regiónmi. Problém vidí na strane štátu, nie na strane samospráv. Upozornila, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR začalo vypisovať výzvy neskoro, až na konci minulého roka. Podľa poslankyne sú výzvy robené bez konzultácie so samosprávami, dlho tiež trvá administratívny proces vedúci k podpisu zmluvy, bez ktorej nemôžu samosprávy čerpať eurofondy. Vládu preto vyzvala, aby pripravila akčný plán na zlepšenie a zrýchlenie procesov na ministerstvách a odstránenie byrokracie.

„Mestá a obce majú obrovské problémy s peniazmi, s čerpaním eurofondov, a preto vyzývame vládu Roberta Fica, aby začala konať, lebo keď nezačne konať, ľudia v mestách a obciach jej to v najbližších voľbách spočítajú,“ doplnil Šipoš.Samosprávy v stredu vyzvali vládu, aby nepresúvala financie z Programu Slovensko pre samosprávy do iných oblastí, a to v súvislosti s novými prioritami Európskej komisie vo využívaní eurofondov. Samosprávy by tak podľa zástupcov Zduženia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS) mohli prísť o 400 miliónov eur, pričom tieto zdroje by im chýbali na infraštruktúru, vybavenie škôl či výstavbu vodovodov a kanalizácií v mestách a obciach.