Trump s Netanjahuom diskutoval o možnosti obnovení dodávok pomoci do Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (vľavo) a americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Telefonát s Netanjahuom

V rozhovore s novinármi na palube prezidentského špeciálu Air Force One sa Trumpa novinári spýtali, či sa v telefonáte s Netanjahuom začiatkom tohto týždňa dotkli aj otázok prístupu obyvateľov Gazy k humanitárnej pomoci. „Prišla reč na Gazu a ja som povedal: Musíme byť ku Gaze dobrí ... Tí ľudia trpia,“ odvetil Trump.

„Postaráme sa o to. Je tam veľmi veľká potreba liekov, potravín a liečiv a my sa o to postaráme,“ odpovedal Trump na ďalšiu otázku o tom, či sa s izraelským premiérom rozprávali o možnosti otvorenia prístupových bodov, cez ktoré by mohla do Pásma Gazy prúdiť humanitárna pomoc. Podľa Trumpa na tento návrh Netanjhau reagoval dobre.

Od marca nebola do Gazy doručená žiadna pomoc

Reuters pripomína, že od 2. marca nebola do palestínskej enklávy doručená žiadna pomoc. Izrael vyhlásil, že nepovolí prísun tovaru a zásob do Gazy, kým palestínske militantné hnutie Hamas neprepustí všetkých zostávajúcich rukojemníkov.

Svetový potravinový program (WFP) v piatok varoval, že vyčerpal všetky svoje zásoby potravín v Gaze. Organizácia tiež oznámila, že bola 31. marca nútená zatvoriť všetkých 25 pekární, ktoré v regióne podporovala, pretože vyčerpali zásoby pšeničnej múky a oleja na varenie.

„V Gaze sa šíri hlad, podvýživa sa prehlbuje, zranení a ďalší pacienti zostávajú v Gaze neošetrení a ako sme už povedali, ľudia umierajú,“ povedal v piatok hovorca OSN Stéphane Dujarric.