Šokujúci nález v poľskom babyboxe: Dvojročný chlapec sám vedel povedať, kto ho tam umiestnil!

VROCLAV – V poľskom meste Vroclav odložili do hniezda záchrany dvojročné dieťa. Podľa sestier Boromejek je tento prípad mimoriadne nezvyčajný. Do hniezda záchrany sa umiestňujú novorodenci. Tento chlapec ale už presne povedal, kto ho v hniezde záchrany nechal.

Podľa dostupných informácií by to mal byť práve otec, ktorý ho do hniezda záchrany umiestnil. Chlapec túto informáciu mníškam sám povedal. „Dieťa bolo čisté a nebolo hladné. Na svoj vek dobre rozpráva a bolo už vyšetrené aj v nemocnici,“ upresnila mníška Ewa Jędrzejaková pre poľský portál TuWroclaw.

Chlapec podľa sestier držal v ruke lízatko. Prípad si prevzal aj sociálny úrad, ktorý spolu s políciou bude vyšetrovať motív otcovho konania. Babyboxy alebo hniezda záchrany sú určené pre novorodencov a matka a otec dieťaťa zostávajú v anonymite, tento prípad je ale špecifický. Sestry uviedli, že aj keď sú tieto prípady ojedinelé, z času na čas sa v hniezde objaví aj staršie dieťa. Väčšinou je to z dôvodu rodinných hádok, po ktorých sa jeden z rodičov rozhodne k takto zúfalému kroku.

„Dúfame, že sa pre neho rodičia vrátia. Ale na druhú stranu je dobré, že sa mu nič nestalo a skončil u nás,“ dodala hovorkyňa sestier.