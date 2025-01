TRAGICKÝ nález! V babyboxe objavili mŕtve bábätko, spustilo sa vyšetrovanie

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

RÍM - V talianskom meste Bari došlo k tragickému nálezu. V bavyboxe pri kostole San Giovanni Battista bolo nájdené mŕtve telo asi mesačného chlapčeka. Kňaz uviedol, že alarm, ktorý ho mal na to upozorniť, sa nespustil.

V talianskom babyboxe pri kostole San Giovanni Battista v meste Bari našli mŕtve telo približne mesačného chlapčeka, informuje CNN. Miestny kňaz Antonio Ruccia pre miestne médiá uviedol, že alarm, ktorý ho mal upozorniť na prítomnosť dieťaťa, nefungoval. "Som v Ríme, ale môj mobilný telefón prepojený s boxom nezazvonil," vyhlásil. Mŕtve dieťa objavil náhodou prechádzajúci riaditeľ miestneho pohrebného ústavu, ktorý si všimol pootvorené dvierka boxu na vonkajšej strane kostola. Okamžite informoval kňaza, ktorý privolal políciu.

Systém babyboxu by mal po vložení dieťaťa automaticky spustiť vyhrievanie a poslať upozornenie na kňazov mobilný telefón. Nie je jasné, či vyhrievanie fungovalo, alebo či bolo dieťa už mŕtve, keď ho tam niekto vložil. Polícia v Bari nariadila pitvu na zistenie príčiny a času smrti novorodenca. Podľa predbežnej teórie vyšetrovateľov osoba, ktorá dieťa do boxu vložila, pravdepodobne nezatvorila dvierka babyboxu, čo by spustilo alarm.

Naposledy bol babybox v Bari použitý v decembri 2023, keď v ňom bolo zanechané dievčatko neskôr pomenované Maria Grazia. Babyboxy sa nachádzajú po celom Taliansku a sprevádzkovali sa v roku 2006, aby pomohli ženám anonymne odložiť deti, o ktoré sa nemôžu starať.

K podobnej tragédii došlo aj na Slovensku

Na Slovensku fungujú verejné inkubátory ako hniezda záchrany. V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave našli v apríli 2022 v hniezde záchrany mŕtve dieťa, ktoré tam malo ležať niekoľko dní. Odvtedy platí, že minimálne raz za 24 hodín je potrebné vykonať bežnú kontrolu hniezda a nepretržite sa má kontrolovať aj výstup z alarmu.

Vlani na Slovensku našli v hniezdach záchrany dve zdravé bábätká. Prvé objavili v hniezde záchrany v ružomberskej Ústrednej vojenskej nemocnici vo februári 2024, bolo to čisté, starostlivo zabalené dievčatko. V druhom prípade išlo o zdravého chlapčeka, ktorého našli v novembri v hniezde záchrany Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.