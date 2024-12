Nové ZISTENIA o novorodencovi, ktorého našli pod stromom: Je to dievčatko, matka je stále neznáma! TOTO môže pomôcť

Koncom októbra našiel okoloidúci pod stromom pri paneláku v Brne dieťa. Pátranie po rodičoch naďalej pokračuje. (Zdroj: Facebook/Policie České republiky, X/Policie ČR, Policie ČR)

Česká verejnosť sa v posledných októbrových dňoch dozvedela o strašnom prípade, keď niekto nechal novorodenca pohodeného na zemi pri jednom z brnenských panelákov. Našiel ho až všímavý okoloidúci, ktorý náhodou prechádzal okolo. Na miesto bola ihneď privolaná záchranka a polícia, ktorá spustila vyšetrovanie.

Prevoz do nemocnice

Novorodenec bol prevezený do nemocnice. Keďže išlo o dievčatko, začali jej hovoriť Apolenka. Podľa najnovších informácií je v opatere pestúnov. České Novinky priblížili, že po pátraní v okolí miesta činu a viacerých rozhovoroch s miestnymi je možné, že hľadaní rodičia boli len cudzinci, ktorí prechádzali okolo.

"To by predsa neurobil nikto, kto tu býva. Bolo by to veľmi nápadné. Nechápem, že tú malú nedali do babyboxu. Ale možno ani netušili, že tu niečo také je," povedala istá obyvateľka brnenského sídliska.

Ve středu večer vyjížděli policisté do Žitné ulice v brněnských Řečkovicích. Náhodný kolemjdoucí tam našel pod stromem opuštěného novorozence. Spolu s přítelkyní dítě zabalili do deky z auta, přenesli do bytu a zavolali záchranáře. #policiejmk pic.twitter.com/r7RBaVyX7m — Policie ČR (@PolicieCZ) October 31, 2024

Pátranie po rodičoch

Česká polícia klopala na každý byt v okolí a zaistila všetky kamerové záznamy v blízkosti, kde okoloidúci našiel Apolenku. Muži zákona dokonca prehľadali aj chatovú oblasť, ktorá sa nachádza len neďaleko.

Zaistené stopy počas vyšetrovania pri hľadaní biologických rodičov novorodenca, ktorého našiel pod stromom okoloidúci. (Zdroj: Policie České republiky)

"Kriminalisti boli v kontakte s viac ako tisíckou domácností v okolí miesta nálezu a hovorili takmer s tromi tisíckami ľudí," priblížil koncom novembra hovorca českej polície Pavel Šváb.

Napriek maximálnemu úsiliu sa rodičia stále nenašli. Dievčatko bolo nájdené zhruba tri až štyri hodiny po pôrode. "S určitosťou vieme povedať, že išlo o predčasný pôrod v 34. týždni tehotenstva," uvádza polícia.

‼ ‼ Stále pátráme po matce dítěte Jihomoravští kriminalisté i nadále rozplétají záhadný případ s odloženým... Posted by Policie České republiky on Wednesday, November 27, 2024

DNA testy

Pri pátraní po rodičoch môžu pomôcť aj zistenia, ktoré odhalili testy DNA. Zo zaistených stôp vyplýva, že matka mohla mať tmavé vlasy dlhé po ramená a odfarbené na blond. Mohlo by ísť aj o osobu, ktorá užívala marihuanu. V databáze sa ale žiadna zhoda nenašla. S pribúdajúcim časom je pravdepodobnosť vypátrania biologickej matky stále nižšia.