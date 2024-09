Otrasný prípad z Poľska: Rodičia sa v hniezde záchrany zbavili svojej šesťročnej dcéry, takýto mali dôvod!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa neoficiálnych informácií dieťa v hniezde záchrany nechala matka, iné zdroje uvádzajú, že to mal byť otec. Polícia uviedla, že dievčatko bolo v dobrom zdravotnom stave a nevyžadovalo si lekársku starostlivosť. Hniezdo záchrany sa obvykle stáva jedinou a poslednou možnosťou pre novorodencov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu zostať so svojimi rodičmi. S takýmto prípadom sa ale polícia ešte nestretla, informoval wprost.pl.

Polícii sa podarilo vystopovať rodičov dievčatka, ktorí uviedli, že do Varšavy ju priviezli z mesta Nasielsk. Dievčatko sa volá Eliza. Jej otec bol v minulosti odsúdený za neplatenie výživného a 35-ročná matka bola údajne vo veľmi ťažkej finančnej situácii. Nad rozhodnutím rodičov krútia hlavou aj susedia. „Matka, ktorá miluje svoje vlastné dieťa, takéto veci neurobí. Ak ste v ťažkej situácii a máte problémy, musíte vyhľadať pomoc, klopať od dverí k dverám a nezbaviť sa dieťaťa, ktoré ste nosili pod srdcom,“ uviedli pre poľský fakt.pl.

Dieťa bolo prevezené do detského domova vo Varšave a o jeho ďalšom osude sa rozhodne na súde. Pre poľský fakt.pl poskytli príbuzní rodičov aj rozhovor a uviedli, že vo finančných dlhoch sa topia už niekoľko rokov. „Mali veľa dlhov, brali si pôžičky pred výplatou a nemali žiadnu stabilitu. Obaja viedli taký život na úver už dlho,“ dodali príbuzní. Zároveň uviedli, že rodičia zvažovali aj útek do zahraničia za prácou, no nikto z príbuzných netušil, čo majú v úmysle. Ak by to vedeli, dievčatko by si podľa ich slov vzali do opatery.