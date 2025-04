Zvrat v prípade šéfa dopravnej polície: Partner a dcéra bojujú o opatrovníctvo, prehovorila svedkyňa

(Zdroj: Facebook/M.Z)

PRAHA – Prípad šéfa českej dopravnej polície Jiřího Zlého, ktorý pred rokom utrpel vážne poranenie hlavy, má ďalšie dramatické pokračovanie. Hoci sa Zlý stále zotavuje v sanatóriu a jeho návrat do bežného života je podľa odborníkov veľmi neistý, jeho blízki medzi sebou vedú ostrý súdny spor o opatrovníctvo a majetok. V tom proti sebe stoja Jiřího životný partner Marek a Zlého dcéra Patrícia!

Ako informuje český portál eXtra.cz, na súdnom pojednávaní o opatrovníctve Jiřího Zlého prehovorila aj rodinná známa, ktorá sa rozhodla verejne vyjadriť k rodinnej situácii. Podľa jej slov bol Marek Zlý výnimočne starostlivým partnerom, ktorý sa mal dobre starať aj o Jiřího dve dcéry z predchádzajúceho manželstva.

„Marek sa o ne staral, robil pre ne prvé aj posledné. A teraz ho ťahajú po súdoch. Je to hrozné,“ uviedla Darina. Tvrdí tiež, že problémy sa začali až po tom, čo Jiřího povýšil a začal pracovať v Prahe – vtedy sa dcéry začali dožadovať väčšieho výživného, na čo ich podľa rodinnej známej naviedla ich matka. Podľa Dariny sa Jiřího exmanželka nikdy úplne nezmierila s tým, že odišiel za mužom. „Tvárila sa, že je všetko v poriadku, bola im aj na svadbe, ale vnútorne to nikdy nespracovala,“ dodala.

K úrazu malo dôjsť na pracovnej porade

Vo vážnom stave mal Zlý skončiť po pracovnej porade v policajnom stredisku na Južnej Morave. Incidentom sa zaoberala aj Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, útvar vnútornej kontroly policajného prezídia a tiež moravskosliezski kriminalisti. Podľa informácií iDnes sa Zlý z pracovnej cesty na druhý deň vrátil domov. Potom sa však jeho stav náhle zhoršil a skončil v nemocnici. Začalo sa špekulovať, že medzi ním a jeho partnerom došlo k incidentu, po ktorom skončil v nemocnici.

O celej udalosti sa rozhodol v rozhovore pre iDnes prehovoriť aj Zlého partner Marek, ktorý hovorí, že je v celej veci nevinne. „A teraz ma všetci podozrievajú, že som mu niečo urobil! Bola to nešťastná udalosť, ktorá ma veľmi ranila a mrzí. Stalo sa to na policajnej akcii, preto prebieha vyšetrovanie neposkytnutia prvej pomoci zo strany prítomných policajtov, ktorí si mysleli, že mu pomôže, keď si pôjde ľahnúť a vyspí sa, namiesto toho, aby uznali, že má krvácanie do mozgu,“ uviedol.

„Ako ho poznám za tých sedemnásť rokov, čo sme spolu, tak sa domnievam, že by sa neopil natoľko, aby spadol zo schodov alebo v kúpeľni, ako mi tiež bolo povedané,“ dodal Marek, ktorý neverí policajným správam z udalosti. "Niečo sa samozrejme na tej výjazdnej porade stalo" myslí si.

Jiří a Marek vstúpili do registrovaného partnerstva v roku 2010, no predtým bol Zlý ženatý a s manželkou mal dve dcéry. Keď sa v roku 2017 objavili v televíznej relácii Zámena manželiek, Zlý otvorene hovoril o svojej minulosti a o tom, ako sa vyrovnával so svojou sexuálnou orientáciou. Národu chceli ukázať, že vedia fungovať ako klasická rodina.