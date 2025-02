Šéf dopravnej polície bojuje o život: Vážny úraz hlavy po hádke s partnerom?! Pamätať si ich môžete zo známej šou

(Zdroj: Facebook/M.Z)

PRAHA – Šéf dopravnej polície ČR, plukovník Jiří Zlý, je v kritickom zdravotnom stave po tom, čo utrpel vážne poranenie hlavy. K zraneniu údajne došlo počas hádky s jeho partnerom Markom, ktorý ho mal nešťastne udrieť. Dvojica sa do povedomia verejnosti dostala pred pár rokmi, keď sa zúčastnila televíznej šou Zámena manželiek.

Zlý je aktuálne hospitalizovaný v jednom z moravských sanatórií, kde bojuje o život. O incidente informoval denník Blesk. „Strašne sa pohádali a Marek mal Jiřího nešťastne udrieť – údajne do hlavy. Odvtedy bohužiaľ bojuje o život," uviedol pre denník zdroj, ktorý si neželal byť menovaný. "Ako to presne bolo, vedia len oni dvaja, ale s Jiřím to vôbec nie je dobré," dodal.

Polícia potvrdila, že 52-ročný šéf dopravnej polície je aktuálne práce neschopný. Prípad vyšetruje Úrad vnútornej kontroly, ktorý skúma okolnosti incidentu. „Jiří je po úraze, je to vážne,“ vyjadril sa k situácii stručne jeho partner.

(Zdroj: Facebook/M.Z)

Dvojica vstúpila do registrovaného partnerstva v roku 2010 a v roku 2017 sa spoločne zúčastnili českej verzie šou Zámena manželiek na televízii Nova, kde chceli národu ukázať, že vedia fungovať ako klasická rodina.