SEX sa navždy zmení! Karta sa obráti: Na svete je PRVÁ antikoncepčná tabletka pre mužov

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

WASHINGTON - Po desaťročiach, počas ktorých bremeno antikoncepcie niesli najmä ženy, prichádza revolučná zmena. Vôbec prvýkrát vstupuje do klinických testov nehormonálna antikoncepčná pilulka pre mužov. Prípravok YCT-529 by mohol rozšíriť možnosti plánovaného rodičovstva, ponúknuť mužom väčšiu autonómiu – a zároveň spravodlivejšie rozdeliť zodpovednosť.

Zmena v nedohľadne? Možno práve naopak

Vnútromaternicové teliesko, injekcia každé tri mesiace, alebo každodenná tabletka – to sú bežné možnosti antikoncepcie. No takmer výlučne pre ženy. Mužom zostával doteraz len jediný spoľahlivý nástroj: kondóm. No tento nerovnovážny stav by sa mohol čoskoro zmeniť, píše server n-tv.de.

Vedci spustili prvú klinickú štúdiu nehormonálnej mužskej antikoncepcie – pilulky YCT-529. Už v predklinických testoch na hlodavcoch a opiciach dosiahla výnimočné výsledky:

– Takmer 100-percentná účinnosť u samcov myší do mesiaca,

– Rýchla reverzibilita účinku po vysadení,

– A čo je zásadné – takmer žiadne vedľajšie účinky.

Podobné úspechy zaznamenali aj pri makakoch – hoci za cenu vyššej dávky. U všetkých zvierat sa plodnosť po ukončení užívania rýchlo obnovila.

Žiadne hormóny, žiadne vedľajšie účinky

YCT-529 cieli úplne iným smerom ako bežná hormonálna antikoncepcia. Neovplyvňuje tri kľúčové hormóny pre mužskú plodnosť – testosterón, FSH a inhibín B. Tým sa vyhýba rizikám, ktoré sa spájajú s hormonálnymi prípravkami: depresie, priberanie, poruchy libida či zvýšený cholesterol.

Práve kvôli týmto negatívnym dopadom v minulosti viaceré sľubné mužské antikoncepčné projekty stroskotali ešte pred testovaním na ľuďoch.

Ako funguje mužská pilulka?

Mechanizmus je prekvapivo elegantný. YCT-529 cieli na retinoidný receptor RAR-alfa, ktorý je citlivý na kyselinu retinovú – derivát vitamínu A. Tento receptor hrá kľúčovú úlohu pri raste buniek, vývoji spermií a embryonálnom vývoji.

YCT-529 tento receptor blokuje. A vďaka tomu, že pôsobí výlučne na jednu z jeho verzií, minimalizuje potenciálne vedľajšie účinky.

Klinické testovanie začalo v septembri 2024 na Novom Zélande v rámci fázy 2. Na výskume sa podieľajú experti z Columbia University, University of Minnesota a biotechnologickej spoločnosti YourChoice Therapeutics. Financovanie zabezpečujú americké Národné inštitúty zdravia (NIH).

„Muži sú pripravení a ženy im dôverujú“

Podľa vedkyne a farmaceutickej chemičky Gundy Georg z University of Minnesota je cieľ jasný: „Bezpečná a účinná mužská pilulka rozšíri párom možnosti antikoncepcie. Ponúkne spravodlivejšie rozdelenie zodpovednosti za plánovanie rodiny – a mužom dá reprodukčnú autonómiu.“

Vedúca spoločnosti YourChoice Therapeutics, Nadja Mannowetz, ide ešte ďalej: „Ženy príliš dlho niesli bremeno antikoncepcie. Dáta jasne ukazujú, že muži chcú pomôcť – a že ženy im dôverujú. Po takmer dvesto rokoch bez zásadnej inovácie v mužskej antikoncepcii je čas na zmenu.“

Posledná veľká novinka? Pred 40 rokmi

Naposledy prišlo k prelomovej zmene v mužskej antikoncepcii v 80. rokoch, keď sa zaviedla miniinvazívna forma vasektómie. Odvtedy? Ticho.

Až štúdia z roku 2023, do ktorej sa zapojilo vyše 2000 mužov, ukázala, že vyše tri štvrtiny z nich by boli ochotní nové metódy vyskúšať.

Ak klinické testy potvrdia bezpečnosť a účinnosť YCT-529, môže sa svet antikoncepcie zmeniť. Nie len pre ženy. Ale aj pre mužov – a pre partnerské vzťahy ako celok.

