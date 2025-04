Ďalšie kolo Trumpových ciel: Putin si môže vydýchnuť, na Rusko platiť nebudú! Biely dom vysvetľuje svoje kroky

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Sergei Karpukhin)

Americký prezident Donald Trump oznámil v priebehu minulého týždňa nové clá na takmer všetkých obchodných partnerov. Po jeho slovách nasledoval obrovský prepad akcií svetových značiek na burzách po celom svete. Mnohé krajiny takmer okamžité uvalili odvetné clá na USA. Opozícia a Trumpovi kritici čoraz častejšie skloňujú nástup možnej recesie.

Mierové rokovania

V tejto atmosfére ale Trump vynechal zo zoznamu Ruskú federáciu. Svoje konanie zdôvodnil tým, že je to pre prebiehajúce mierové rokovania s Ruskom. "Vy by ste boli schopní predložiť jednej z rokovacích strán o ukončení vojny ďalšie požiadavky? V hre je príliš veľa amerických, ukrajinských aj ruských životov. Zaviesť clá na Rusko práve teraz by bolo nevhodné a uškodilo by to mierovým rokovaniam," povedal pre ABC News riaditeľ Národnej ekonomickej rady Bieleho domu Kevin Hassett.

Ľudia v Ukrajine sledujúci zničené budovy po ďalších útokoch (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Prezident Trump sa rozhodol nespájať otázky ukončenia vojny a novej obchodnej politiky USA. "To ale neznamená, že k Rusku budeme odteraz zastávať miernejší postoj, ako ku ostatným krajinám," dodal.

Mnoho krajín uvalilo na USA odvetné clá, ale na druhej strane žiadajú o rokovanie. Má ich byť viac ako 50. "Veľmi dobre vedia, že väčšina ciel padne na ich hlavu," priblížil Hassett.

Kritika od bývalého ministra financií

Podľa Trumpovho ekonóma nebudú mať nové clá veľký vplyv na amerických spotrebiteľov. "Dlhodobý obchodný deficit má USA kvôli nepružným ponukám svojich zahraničných partnerov," uvádza Hassett. Bývalý minister financií USA Larry Summers je ale iného názoru. "Toto je najväčšia rana v ekonomike, akú sme kedy sami sebe spôsobili. Zvyšujeme infláciu, pretože clá idú nahor. Ľudia následne nakupujú menej," vysvetlil.

Najnižšia sadzba, ktorá platí od soboty piateho apríla je desať percent. Na tovar z EÚ bude uvalené clo vo výške 20 percent (automobilky 25 percent), na čínsky tovar dokonca 34 percent.