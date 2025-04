Tisíce Litovčanov sa rozlúčilo so štyrmi americkými vojakmi, ktorí zahynuli pri cvičení

Vojaci salutujú počas slávnostnej rozlúčky na námestí vo Vilniuse (Zdroj: SITA/Mindaugas Kulbis)

Nebohých vojakov pred odletom do vlasti vyprevádzalo množstvo ľudí držiacich americké či litovské vlajky, vrátane školopovinných detí a ich učiteľov. Sprievod s rakvami prešiel cez Katedrálne námestie vo Vilniuse. Rozozvučali sa pritom aj kostolné zvony. Na pietnej udalosti sa zúčastnil litovský prezident Gitanas Nauséda, ministerka obrany Dovilé Šakaliené a ďalší predstavitelia. Rakvy s pozostatkami vojakov previezli na letisko, aby ich následne letecky dopravili do Spojených štátov, konkrétne do Doveru v štáte Delaware.

„Sami sme si v našich dejinách zažili mnoho ťažkých období, takže si dobre uvedomujeme, čo znamená strata, smrť a čestný výkon služby,“ povedal Nauséda novinárom. "Ich ochota byť s nami... v tomto náročnom susedstve je najlepším dôkazom toho, kto sú dnes naši priatelia,“ dodal. Ministerka Šakaliené uviedla, že „každý vojak našich spojencov je naším vlastným vojakom“. Štyria americkí vojaci boli nezvestní od popoludnia 25. marca. Zúčastňovali sa na taktickom cvičení vo vojenskom výcvikovom priestore Pabradé asi 15 - 20 kilometrov od hraníc s Bieloruskom.

Pátracia akcia odhalila telá štyroch amerických vojakov

Litovská armáda a polícia spolu s armádou USA následne spustili rozsiahlu pátraciu akciu zo zahraničnou účasťou, do ktorej sa zapojili napríklad aj ženisti či potápači. V močaristej oblasti sa im podarilo nájsť ich obrnené vyslobodzovacie vozidlo M88 Hercules vážiace takmer 70 ton. To uviazlo asi päť metrov hlboko v bahne, čo komplikovalo jeho vyťahovanie. Telá troch vojakov sa našli v pondelok po vytiahnutí vozidla z močiara. V utorok sa našlo aj telo štvrtého vojaka.

AFP približuje, že v súkromnej zbierke sa pre rodiny zosnulých amerických vojakov podarilo vyzbierať 232-tisíc eur. V Litve, ktorá je členom NATO aj EÚ, pričom hraničí s Ruskom a Bieloruskom, pôsobí na rotačnom princípe viac ako 1000 amerických vojakov.