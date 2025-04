Pobaltie žije v strachu: Obáva sa prímeria na Ukrajine! TOTO ho znepokojuje najviac

Estónsky minister obrany Hanno Pevkur (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Prímerie ako pasca: Pobaltie sa obáva ruského manévru

Po troch rokoch vojny sa medzi Ruskom a Ukrajinou začali rokovania o možnom prímerí. Výsledky zatiaľ nepriniesli zásadný posun, no v pobaltských krajinách sa čoraz hlasnejšie ozývajú varovania. Ako upozornil denník Financial Times, tamojší predstavitelia neveria, že by Moskva zastavila svoju agresiu.

"Každý si musí uvedomiť, že ak sa boje na Ukrajine zastavia, Rusko okamžite preskupí svoje sily. To povedie k výraznému nárastu hrozby pre celý región," vyhlásil estónsky minister obrany Hanno Pevkur.

S podobnou predpoveďou prišla aj jeho litovská kolegyňa Dovilė Šakalienėová: "Nemôžeme sa klamať. Rusko po Ukrajine neskončí. Ak získa čas, využije ho na posilnenie svojich vojenských kapacít. Už teraz má na boji skúsenú armádu, ktorá sa bude len zväčšovať."

Masívne presuny vojsk: Moskva sa pripravuje na ďalší krok

Podľa Pevkura môže po prípadnom prímerí dôjsť k presunu státisícov ruských vojakov k hraniciam Pobaltia a Fínska. "Títo vojaci sa nevrátia domov, aby pracovali na poliach alebo v továrňach. Plat v armáde je päťkrát až desaťkrát vyšší ako v civilných zamestnaniach, takže ich ďalší osud je jasný," vysvetlil estónsky minister.

Varovania prichádzajú aj zo spravodajských služieb. Ako uviedol denník Le Monde, pobaltské rozviedky sa obávajú, že ruská ochota vyjednávať o prímerí je len taktickým ťahom. "Moskva potrebuje čas na obnovu síl. Prímerie jej umožní pripraviť sa na širší útok – či už na Ukrajinu, alebo dokonca na NATO," zdôraznil šéf lotyšskej rady pre národnú bezpečnosť Egils Zviedris.

Západ 2025: Signál k ďalšej agresii?

Situáciu v regióne ešte viac znepokojuje plánované vojenské cvičenie Západ, ktoré sa uskutoční na jeseň v Rusku a Bielorusku, v tesnej blízkosti hraníc NATO. Tieto každoročné manévre, simulujúce konflikt so Severoatlantickou alianciou, zahŕňa desaťtisíce vojakov. Presun ruských síl k hraniciam bol v minulosti predzvesťou invázie na Ukrajinu v roku 2022. Pobaltie preto sleduje tieto pohyby s obavami.

Posilnenie obrany: Budovanie opevnení a zahraničná prítomnosť

Pobaltské štáty si uvedomujú svoju zraniteľnosť. Ako bývalé súčasti Sovietskeho zväzu majú historický dôvod obávať sa ruských ambícií. V reakcii na rastúce napätie posilňujú svoje hranice opevneniami a prijímajú zahraničné jednotky NATO na svoju ochranu. Zároveň sa vynára otázka, či by časť týchto síl nemohla byť v budúcnosti presunutá na mierovú misiu na Ukrajinu – čo by však mohlo oslabiť ich vlastnú obranu.

Pobaltie sa ocitá v kritickej situácii. Ak Rusko dostane príležitosť na reorganizáciu, jeho ďalší krok môže smerovať práve sem.