Laura bola tehotná a prestala si cítiť prsty na nohe: ZDRVUJÚCA diagnóza lekárov! Musela urobiť osudové rozhodnutie

Laura Mahon s rodinou (Zdroj: Facebook/Laura Elizabeth Mahon)

Laura Mahon, 31-ročná žena z anglického mesta St Helens Merseyside, prežívala radosť z prvého tehotenstva, keď sa jej život dramaticky zmenil. V piatom mesiaci tehotenstva sa jedného rána zobudila a zistila, že necíti prsty na pravej nohe. Ako píšu noviny The Sun, spočiatku to pripisovala únave spojenej s tehotenstvom, no situácia sa rýchlo zhoršovala. Nasledujúci deň už nemohla hýbať pravou nohou a mala problémy s chôdzou.

(Zdroj: Facebook/Laura Elizabeth Mahon)

Znepokojená Laura trvala na vykonaní MRI vyšetrenia. Výsledky, ktoré prišli v septembri 2021, boli zdrvujúce. Lekári jej oznámili, že má nádor mozgu - glióm - a že pravdepodobne má pred sebou len rok života. "Bola som zlomená a obávala som sa o seba, môjho manžela Dannyho a našu nenarodeného dcérku Siennu. Išli sme domov a len sme plakali," uviedla Laura.

Laura stála pred mimoriadne ťažkým rozhodnutím

Pár čelil nemysliteľnému rozhodnutiu: pokračovať v tehotenstve alebo začať agresívnu liečbu, ktorá by mohla ohroziť život ich dieťaťa. Rozhodli sa čakať čo najdlhšie kvôli Sienne. Laura opisuje toto obdobie ako mučivé. "Vedela som, že nádor mi rastie v hlave a nemohla som s tým nič robiť, kým sa moje dieťa bezpečne nenarodí," opísala.

(Zdroj: Facebook/Laura Elizabeth Mahon)

V 30. týždni tehotenstva lekári vykonali núdzový cisársky rez. Sienna sa narodila 10 týždňov predčasne, bola maličká, ale zdravá. Po pôrode Laura začala liečbu, ale nič nefungovalo. V júni 2024 sa jej zdravotný stav dramaticky zhoršil, keď prekonala viac ako 50 záchvatov za tri dni. O dva mesiace neskôr sa dozvedela, že už pre ňu nemajú ďalšie možnosti liečby.

Prekonala stovky záchvatov

Napriek tejto zdrvujúcej správe sa Laura nevzdáva. Rodina skúma možnosti súkromnej liečby v Londýne, aby predĺžili Laurin život. Na pokrytie nákladov zbierajú peniaze cez GoFundMe. Laura tiež využíva sociálne médiá na zvýšenie povedomia o výskume rakoviny mozgu. "Rakovina mozgu zabíja viac detí a dospelých do 40 rokov ako akákoľvek iná rakovina, napriek tomu dostáva len 1% národných výdavkov na výskum rakoviny," hovorí Laura.

(Zdroj: Facebook/Laura Elizabeth Mahon)

Laura prekonala stovky záchvatov, po ktorých zostáva časo v bezvedomí a dezorientovaná. Už kvôli tomu nemôže šoférovať. "Sľúbil som jej Mercedes, ak to dokáže," povedal jej manžel Danny s trpkým úsmevom. "Môj nádor rastie a šíri sa. Veci sa zhoršujú. Nie som si istá, koľko času mi ešte zostáva," priznáva Laura, ktorá napriek tomu pokračuje v boji a snaží sa využiť každý moment so svojou rodinou.