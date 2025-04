Tehotná žena (32) balansovala na hranici života a smrti: Lekári nemali na výber, jej syn sa narodil dvakrát!

Prípad, ktorý popisuje britská verejnoprávna BBC skutočne nie je každodennou záležitosťou. Lucy rozhodne nemala ľahké tehotenstvo, pretože ju postihol nádor na maternici. Preto ju museli celú z tela Lucy na istý čas vybrať, čo, pochopiteľne, znamenalo aj na istý čas vybrať z jej tela malého a ešte nie úplne vyvinutého synčeka.

(Zdroj: gettyimages.com)

Lucy si tak prešla veľmi zriedkavým zákrokom, ktorý samotný vedúci 15-členného operačného tímu označil za najkomplikovanejší. Sám ho pritom robil len štyrikrát. Dieťa potom do tela Lucy vrátili a tri mesiace porodila, našťastie, zdravého synčeka.

Two lives were saved, and a baby was ‘born’ twice⬇️



Following a diagnosis of ovarian cancer during a routine ultrasound scan, Lucy Isaac had life-changing surgery to remove an ovarian tumour 21 weeks into her pregnancy - lifting her womb out of her body, with her baby inside. pic.twitter.com/RB9fX134xy