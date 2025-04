Vedecká senzácia: Chemici dosiahli prelom v boji proti rakovine! TÁTO látka dokáže zázraky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Disorazol Z1: Smrteľná zbraň proti rakovinovým bunkám

Disorazol Z1 patrí medzi najsilnejšie cytotoxické látky na svete – dokáže efektívne zastaviť delenie buniek a vyvolať ich smrť. „Táto látka je extrémne účinná,“ vysvetľuje vedúci výskumného tímu Dieter Schinzer. „Hovoríme o picomolárnych koncentráciách, čo znamená dvanásť núl za desatinnou čiarkou.“ Práve kvôli tejto sile museli vedci pri syntéze prísne dbať na bezpečnostné opatrenia – vyrábali iba minimálne množstvo a pracovali v špeciálnych podmienkach s ochrannými pomôckami.

Prelomová syntéza: Čo to znamená pre medicínu?

Disorazol Z1 sa doteraz získaval výlučne z baktérií, ktoré ho produkujú v prírodnom prostredí – napríklad v rozkladajúcom sa organickom materiáli, ako je kozí hnoj. No jeho získavanie v prírode bolo limitované. Syntetická výroba preto otvára nové možnosti pre výskum a vývoj cielených liečebných postupov.

„Príroda nám ukázala cestu, ale my sme ju dokázali zdokonaliť,“ hovorí Schinzer. „Baktérie produkujú Disorazol Z1 len v jednej forme, zatiaľ čo my ho môžeme modifikovať tak, aby bol presne prispôsobený na liečbu rakoviny.“ To znamená, že vedci môžu optimalizovať látku tak, aby selektívne ničila iba rakovinové bunky bez poškodenia zdravého tkaniva.

Ďalší krok: Patentovanie a klinické testy

Výskumníci už pracujú na zdokonalení látky v spolupráci s priemyselnými partnermi. Cieľom je dosiahnuť, aby Disorazol Z1 účinne ničil rakovinové bunky pri minimálnych vedľajších účinkoch. Po syntéze nasleduje patentovanie a príprava klinických testov, ktoré rozhodnú o jeho budúcnosti v onkológii.

Tento prelomový výskum bol financovaný zo štátnych fondov a podporený Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRE) s celkovým rozpočtom 1,7 milióna eur. Ak všetko pôjde podľa plánov, môže syntetický Disorazol Z1 otvoriť novú éru v liečbe rakoviny.