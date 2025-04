Muži, dávajte pozor! Aj s najdokonalejšou ženou sveta môžete randiť: TOTO sú jej podmienky

Janaína Prazeresová má na mužov jasné požiadavky. (Zdroj: Instagram)

RIO DE JANEIRO - Janaína Prazeresová, 35-ročná modelka uznávaná magazínom Playboy ako stelesnenie dokonalosti (magazín ju označil za najdokonalejšiu ženu sveta), rozhodne nepatrí medzi ženy, ktoré by sa uspokojili s hocičím. Ak by ste si u nej chceli spraviť miesto, musíte splniť prísny zoznam jej požiadaviek. Ste pripravení na výzvu?

Chlapec od mamy? Ani náhodou!

Na sociálnych sieťach má stovky tisíc obdivovateľov, no iba máloktorí z nich by skutočne obstáli v jej očiach. V predvečer Valentína odhalila kritériá, podľa ktorých hodnotí potenciálnych partnerov. „Mám jasné pravidlá, ktoré sú pre mňa vo vzťahu kľúčové,“ prezradila pre portál Need to Know.

Jedným z jej základných princípov je, že muž musí byť samostatný. „Ak stále žije pod jednou strechou s rodičmi, znamená to, že ešte nedospel k zodpovednosti, ktorú vzťah vyžaduje,“ zdôraznila. Osobná skúsenosť ju presvedčila, že muži bez vlastného bývania sú často neistí a neschopní rozhodovať sa sami za seba. „Niekoľkokrát som dala šancu mužom, ktorí bývali u rodičov, a zakaždým to bolo katastrofálne. Chceli, aby som za nich robila všetky rozhodnutia – a to je pre mňa úplne neprípustné,“ dodala.

Krása niečo stojí – a vy zaplatíte

Ak si myslíte, že stačí byť nezávislý, mýlite sa. Janaína má ďalšiu podmienku – jej partner musí byť ochotný financovať jej náklady na krásu. Tie dosahujú závratných 5000 eur mesačne! „Očakávam, že môj partner prispeje na moje estetické procedúry, kaderníka, trénera a všetko, čo udržiava môj vzhľad na vrchole,“ vysvetlila. Modelka priznala, že v minulosti sama vkladala veľké sumy do svojho vzhľadu počas vzťahov, ktoré napokon stroskotali. „Dokonca som premýšľala nad tým, že by som si od bývalých partnerov súdne vymohla náklady, ktoré som vynaložila, keďže z nich nakoniec profitovali len oni,“ priznala.

Aké správanie netoleruje?

Janaína tiež netají, že jej partneri musia dodržiavať isté pravidlá správania. Vyhýba sa mužom, ktorí trávia čas na zoznamkách, správajú sa hrubo alebo sú príliš posadnutí vlastným výzorom. „Páčia sa mi prirodzene vyzerajúci muži s jemným strniskom, ale ak niekto preháňa starostlivosť o seba viac ako ja, tak to u mňa nefunguje,“ priznala.

Na jej prístupe nevidí nič zvláštne. „Vzťah by mal byť obojstranne výhodný. Ak muž akceptuje moje podmienky od začiatku, nevidím dôvod na problém,“ uzavrela modelka. Tvrdí, že jej zásady jej už viackrát pomohli vyhnúť sa zbytočnému sklamaniu. Otázka je, nájde sa niekto, kto tieto požiadavky splní?