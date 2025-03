Si bohatý a starý? Hviezda OnlyFans pohoršila ľudí odvážnou reklamou na ulici: Túži len po jednom!

(Zdroj: Instagram/shiannefoxx)

Shianne Foxxová, tvorkyňa obsahu na OnlyFans, vzbudila rozruch, keď si zaplatila billboardovú reklamu v luxusnej štvrti Mosman v Sydney. Na bok nákladného auta umiestnila svoju fotografiu spolu s odkazom: "Si bohatý, starý a osamelý? Hľadám sugar daddyho." Nezabudla pripojiť ani svoje telefónne číslo a odkaz na Instagram. Po tom, ako sa jej reklama začala šíriť na internete, ju zaplavili stovky správ a telefonátov. Podľa Foxxovej bola odozva ohromujúca – v priebehu pár hodín dostala viac ako 200 správ a tisíce telefonátov. „Volali mi ľudia, ktorí žiadali sex a iné služby, ale ani sa s nimi nerozprávam, ak mi najskôr nepošlú snímku obrazovky svojho bankového zostatku,“ uviedla bez okolkov, informuje portál news.com.au.

Podľa jej slov bolo Mosman ideálnym miestom pre takúto reklamu: „Je to jedno z najbohatších predmestí Sydney, kde žijú starší ľudia s kopou peňazí – perfektná cieľová skupina.“ Nie všetci miestni obyvatelia však mali pre jej reklamu pochopenie. Niektorí ju označili za nechutnú a nehanebnú. Viacero obyvateľov dokonca podalo oficiálnu sťažnosť, čím spustili vyšetrovanie, či billboard neporušuje reklamné pravidlá. „Moje sedemročné dieťa si to prečítalo nahlas a spýtalo sa, čo to znamená. Kam tento svet speje?“ rozhorčoval sa jeden z komentujúcich na Facebooku. Na druhej strane sa našli aj takí, ktorí celú situáciu vnímali s humorom.

Foxxová si však z kritiky ťažkú hlavu nerobí a je presvedčená, že tí, ktorí sa sťažujú, sú len nespokojní so svojím životom. „Úprimne, sú to ľudia, ktorí nenávidia svoju prácu, v ktorej musia trčať od deviatej do piatej,“ povedala. Tvrdí, že len za posledný mesiac zarobila na OnlyFans 100 000 dolárov (58-tisíc eur), čo je podľa nej ekvivalent ročného platu mnohých jej kritikov. Billboardová reklama sa jej tak zjavne vyplatila.