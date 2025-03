360-kilová modelka zarába na fetišoch: Vykrmuje sa a „požiera“ malých ľudí! Za mesiac zarobí šialené peniaze

(Zdroj: Profimedia)

Američanka Reenaye Starrová mala v roku 2009 autonehodu, pri ktorej si zlomila nohu. V tom období vážila 150 kilogramov, ale kvôli trvalým následkom tohto zranenia sa jej hmotnosť viac ako zdvojnásobila. „Hrám roleplay ako obor, ktorý žerie ľudí,“ hovorí spokojne modelka vážiaca 362 kilogramov, ktorá mesačne zarába 5 000 dolárov (4 580 eur). Podľa denníka New York Post sa fetišistickému modelingu na internete a pre časopisy začala venovať postupne a v roku 2020 uverejnila príspevky na platformách, ako napríklad OnlyFans. Pracuje približne osem hodín denne a vytvára videá prispôsobené požiadavkám svojich klientov. Jej špecializáciou je feederizmus, pri ktorom dochádza k sexuálnemu uspokojeniu takzvaným vykrmovaním seba alebo ostatných. Modelka napriek svojej nadrozmernej veľkosti trvá na tom, že uprednostňuje zdravie a vedie plnohodnotný život.

Zatiaľ nemá v pláne schudnúť, pretože tvrdí, že sa cíti šťastná a zdravá presne taká, aká je. Okrem fetišistického modelingu sa venuje aj ďalším kreatívnym činnostiam vrátane čítania tarotu a kuchárskej šou na YouTube. Na týchto platformách však dostáva viac negatívnych komentárov. „Vo svete fetišu sú ľudia preto, lebo milujú tučné ženy, ktoré robia tučné veci,“ povedala. „Odvetvie sexbiznisu je neuveriteľne otvorené a je tu veľa akceptácie pre rôzne typy tiel a schopností. Robím mnoho práce súvisiacej s tučným fetišom, vrátane feederizmu, kde jem veľké množstvo jedla a priberám, ako aj squashingu, kde sedím na menších ľuďoch. Robím aj VOR, čo je fantázia, kde predstieram, že som obor a jem drobných ľudí. Robila som čučoriedkový fetiš, ktorý je inšpirovaný Violet Beauregardeovou z filmu Willy Wonka, kde som pokrytá modrou farbou. Hrala som chovnú kravu, prasiatko, ktoré žerie na všetkých štyroch. Je v tom veľa herectva, aby som tieto fantázie oživila,“ opisuje svoju prácu.

Modelingu sa začala venovať po tom, ako ju pred 20 rokmi inšpirovala plus-size žena, ktorú videla na MySpace. „Robila pin-up pózy a nosila škandalózne oblečenie,“ spomína si. „V tom čase som nepoznala žiadnu plus-size ženu, ktorá by sa takto obliekala. Snažila som sa na ňu zapôsobiť, a tak som začala pridávať svoje vlastné fotografie v nádeji, že upútam jej pozornosť,“ povedala a pripomenula, že v tom období mala asi 125 kilogramov. „Teraz sa mi to zdá veľmi málo.“ Nakoniec pozornosť upútala, ale nie u ženy, ktorú obdivovala. „Oslovil ma jej webmaster a spýtal sa ma, či by som nechcela začať robiť modelku. To bol môj úvod do fetišistického modelingu.“ Odvtedy si Starrová vybudovala úspešnú kariéru. „Každý má iné fetiše, ktoré sa predávajú,“ vysvetlila. Napriek mylným predstavám o tomto odvetví zdôrazňuje, že fetiš modeling nie je len o sexe. „V mainstreamovom porne herci často zodpovedajú konvenčným štandardom krásy, ale fetiš modeling je iný. Ľudia nevyhnutne nepotrebujú sex na to, aby našli uspokojenie. Je to o fantázii a niekedy len o estetike.“

Úspech jej umožnil pracovať predovšetkým sólo, ale v priebehu rokov spolupracovala s celým radom modeliek vrátane malých ľudí, extrémnych kulturistiek a iných plus-size umelkýň. „Veľa fetišov je o extrémoch, či už ide o extrémne svalnaté, extrémne tučné alebo extrémne malé postavy,“ vysvetlila. „Robila som aj s inými hendikepovanými sexuálnymi pracovníčkami, pretože táto práca vám umožňuje pracovať z domu a byť kreatívny podľa vlastných podmienok.“ Jej zdravotné postihnutie, ktoré je dôsledkom autonehody v roku 2009, jej zmenilo život. „Ľudia predpokladajú, že som na tom zdravotne zle kvôli mojej veľkosti, ale moje testy hovoria niečo iné. Beriem vitamíny, hýbem sa spôsobom, ktorý mi vyhovuje a starám sa o seba. V súčasnosti nemám v pláne schudnúť,“ vysvetlila Starrová.

Za vlastné videá si účtuje 15 dolárov (13,74 eur) za minútu, pričom minimum je 10 minút, takže dokáže len na jednej zákazke zarobiť 150 dolárov (137 eur). „Sú tu však aj obchodné výdavky, ako rekvizity, kostýmy, cestovanie a platenie ďalších ľudí. Príjem sa mení v závislosti od toho, koľko obsahu vydám.“ Samú seba opisuje iba ako osobu s neobvyklou prácou. „Rada varím, pracujem v záhrade a lúštim krížovky. Moja práca je síce vonku, ale žijem svoj život ako každý iný.“