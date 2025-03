Desivé varovanie expertov: Hrozí kolaps globálnej ekonomiky! Za všetko môže Trump

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

"America First" za každú cenu

Donald Trump sľuboval svojim voličom návrat USA na ekonomický vrchol. No jeho agresívne kroky vyvolávajú neistotu aj medzi spojencami. Najnovším príkladom sú plánované dodatočné clá, ktoré majú zasiahnuť všetky krajiny bez výnimky.

Clá pre všetkých – Trump nepozná zľutovanie

Podľa slov samotného prezidenta sa clá nebudú týkať len niektorých štátov, ale všetkých bez rozdielu. „Začali by sme so všetkými krajinami,“ vyhlásil počas letu na palube Air Force One. „Hovoríme o každej jednej krajine.“

Finančné trhy už reagujú – a nie v dobrom

Trumpova neústupčivosť môže mať ďalekosiahle následky. Burzy, najmä v Ázii, už pocítili prvé otrasy. Japonský index Nikkei 225 sa prepadol o 4 %, hongkonský Hang Seng klesol o 1,7 % a CSI 300, zahŕňajúci najvýznamnejšie čínske akcie, stratil približne 1 % svojej hodnoty.

Globálny obchod v ohrození

Ani európske trhy neostali ušetrené. Podľa denníka Daily Mail zaznamenali britské akcie v pondelok 31. marca výrazný pokles. Panika medzi investormi rastie a obavy z recesie sú čoraz hlasnejšie. Londýn už zvažuje odvetné opatrenia – clá na americké výrobky ako Jack Daniel's whiskey, motorky Harley Davidson či džínsy Levi's môžu byť iba začiatkom odvety proti Trumpovej colnej politike.

Svet sa pripravuje na možný obchodný chaos. Otázkou zostáva – kam až je Donald Trump ochotný zájsť?