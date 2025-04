Experti sú zdesení: Trump nerozumie základom ekonómie! Jeho plošné clá sú katastrofa

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON - Poradcovia amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravili plán, ktorý môže spôsobiť otras globálneho ekonomického systému. Podľa dôverných informácií Bieleho domu chce Trump zaviesť 20-percentné clá na takmer všetok dovoz do USA, pričom výnimku by mali len produkty, ktoré sa v krajine nevyrábajú. Tento krok predstavuje najagresívnejšiu obchodnú reformu za posledné desaťročia. Odborníci však varujú, že prezident ignoruje základné ekonomické princípy a vedie americké hospodárstvo do recesie.