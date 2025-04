Odhalenie tajného dokumentu Pentagónu: Rusko nie je prioritou USA, Európa ide bokom! Je to TÁTO krajina

Minister obrany USA Pete Hegseth (Zdroj: SITA/AP/Virginia Mayo)

WASHINGTON - Americký minister obrany Pete Hegseth rozposlal po celom Pentagone tajný dokument, ktorý od základu predefinuje stratégiu Spojených štátov v oblasti obrany. Ako informoval denník The Washington Post, materiál jasne naznačuje, že hlavným cieľom USA je odstrašiť Čínu, zatiaľ čo Európa a ostatné konfliktné oblasti sú odsunuté na vedľajšiu koľaj.

Stratégia ovplyvnená think-tankom

Dokument s názvom Dočasné strategické pokyny pre národnú obranu obsahuje priame citácie zo správy konzervatívneho think-tanku Heritage Foundation a podrobne vykresľuje stratégiu prezidenta Donalda Trumpa, ako sa pripraviť na možnú vojnu s Pekingom. V materiáli sa spomína aj snaha USA ovládnuť strategicky dôležité oblasti, ako je Panamský prieplav či Grónsko, a ochrana vlastného územia pred blízkymi hrozbami.

USA tlačia na spojencov

Pentagon s odvolaním na obmedzené personálne a finančné zdroje nariaďuje, aby spojenci v Európe, na Blízkom východe a vo východnej Ázii zobrali na seba hlavnú časť nákladov na obranu. To znamená, že NATO dostane jasný signál: USA nebudú v Európe plniť rovnakú ochrannú úlohu ako v minulosti.

Takmer žiadna pomoc Európe

Minister obrany USA Pete Hegseth v dokumente priznáva, že USA pravdepodobne neposkytnú Európe žiadnu alebo len minimálnu podporu v prípade vojenského zásahu zo strany Ruska. Dokument zároveň poukazuje na to, že Washington bude trvať na tom, aby spojenci NATO prevzali hlavnú obranu regiónu. Ďalej sa uvádza, že USA podporia Európu v oblasti nukleárneho odstrašenia voči Rusku, no Európa by mala počítať len s takými silami, ktoré nie sú potrebné na ochranu vlastného územia alebo na odstrašenie Číny.

Zatiaľ čo Národná obranná stratégia 2022 z obdobia administratívy Joea Bidena zdôrazňovala potrebu jednotného postupu proti ruskej agresii, Hegsethova smernica jasne hovorí, že NATO si musí viac pomôcť samo. Washington je odhodlaný držať svoje vojenské kapacity inde.

Podpora len v najnutnejších prípadoch

Podľa The Washington Post Hegsethov deväť stranový dokument pripúšťa, že v prípade ruskej agresie by USA poskytli Európe len obmedzenú alebo dokonca žiadnu podporu. Kľúčovou formou pomoci by malo byť jaderné odstrašovanie Ruska, zatiaľ čo NATO sa bude musieť spoliehať len na americké jednotky, ktoré nebudú potrebné na ochranu amerického územia alebo v boji proti Číne.

Hrozba Číny: Priorita číslo jedna

Od prvého Trumpovho funkčného obdobia a neskôr aj počas Bidenovej administratívy bola Čína považovaná za najväčšiu geopolitickú hrozbu pre USA. Teraz sa Pentagon pod Hegsethovým vedením sústreďuje na možnú čínsku inváziu na Tchaj-wan a preorientováva americké vojenské aktivity do indopacifického priestoru.

Nové pokyny zahŕňajú posilnenie vojenskej prítomnosti v oblasti prostredníctvom ponoriek, bombardérov, bezpilotných lodí a špeciálnych jednotiek. Zároveň sa kladie väčší dôraz na muníciu určenú na ničenie opevnených a podzemných cieľov.

Taiwan pod tlakom

Donald Trump a jeho administratíva v minulosti ostro kritizovali Taiwan za nedostatočné investície do vlastnej obrany. Washington žiada, aby ostrov navýšil svoje obranné výdavky až na 10 % HDP, čo je podstatne viac, ako vydávajú samotné Spojené štáty a ich európski spojenci.

Hegsethova stratégia jednoznačne ukazuje, že USA uprednostnia konfrontáciu s Čínou pred vojenskou angažovanosťou v Európe. Tento posun by mohol zásadne ovplyvniť geopolitickú rovnováhu vo svete.