Grónsky parlament na ustanovujúcej schôdzi vyslovil dôveru novému premiérovi

grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen (v popredí uprostred) pózuje pre skupinovú fotografiu s členmi novozvoleného parlamentu Grónska (Zdroj: TASR/Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP)

Nový premiér Jens-Frederik Nielsen, ktorý sa vo veku 33 rokov stal najmladším premiérom v histórii Grónska, vyzval na politickú jednotu v čase vonkajších tlakov. „Ešte nikdy nebolo také dôležité, aby sme sa spoločne postavili za našu krajinu a stabilnú vládu,“ povedal Nielsen podľa grónskej televíznej stanice KNR. Nielsenova strana Demokrati po voľbách vytvorila širokú koalíciu zloženú zo všetkých parlamentných strán s výnimkou strany Naleraq, ktorá požaduje rýchlu nezávislosť od Dánska a blízku spoluprácu s USA. V 31-člennom parlamente bude mať koalícia väčšinu 23 hlasov.

Grónsko posilní vzťahy s Dánskom

Americký prezident Donald Trump už od zvolenia do úradu prezidenta hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a na uskutočnenie tohto zámeru nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou. Minulý týždeň na ostrov pricestovala dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá upozornila USA, že Dánsko sa Grónska nevzdá. „Nemôžete anektovať inú krajinu, dokonca ani argumentujúc medzinárodnou bezpečnosťou,“ vyhlásila. Nielsen minulý týždeň uviedol, že Grónsko posilní vzťahy s Dánskom, a nazval ho „najbližším partnerom Grónska“, a to až kým sa najväčší ostrov sveta nestane nezávislým štátom.