Rumunsko si zaobstará nové vojnové lode: Chce posilniť krajinu a východ NATO

Rumunsko, ktoré má najdlhšiu pozemnú hranicu s Ukrajinou, zrušilo v roku 2023 dlho odkladanú dohodu o nákupe štyroch vojnových lodí od francúzskej spoločnosti Naval Group. Došlo k tomu preto, že spoločnosť a jej partner nedodržali termín podpisu zmluvy. Spoločnosť Naval Group získala zákazku na štyri korvety triedy Gowind a renováciu dvoch existujúcich rumunských fregát za 1,2 miliardy eur. Transakcia sa však pozastavila najprv pre právne prekážky a následne preto, že sa spoločnosť nedokázala dohodnúť so svojím partnerom pre zvyšujúce sa náklady.

„Členovia rady analyzovali a schválili doplnenie vybavenia rumunských námorných síl o novú vojenskú loď – ľahkú korvetu schopnú v čo najkratšom čase plniť viacero operácií,“ uviedla rada národnej obrany vo vyhlásení. Dodala, že jej nákupom poverila ministerstvo obrany. Rumunské vojenské námorníctvo je najmenej modernizovanou zložkou ozbrojených síl krajiny. Bukurešť uvádza, že v tomto roku plánuje zvýšiť výdavky na obranu na 2,5 percenta hrubého domáceho produktu z niečo viac ako 2,2 percenta, ktoré do obrany investovala vlani. Rumunské výdavky na obranu by mohli postupne dosiahnuť tri percentá HDP, a to v priebehu jedného až dvoch rokov, uviedol minulý mesiac dočasný prezident Ilie Bolojan.