Slovensko môže s Írskom rozvíjať spoluprácu v automobilizme, obrane či turizme, uviedol Blanár

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

DUBLIN - Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Írskom sú veľmi dobré a nie sú zaťažené žiadnymi otvorenými otázkami. Naďalej však existuje priestor na ďalšie rozvíjanie ekonomickej spolupráce v oblastiach, ako sú automobilový a obranný priemysel či turizmus. Konštatoval to v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár po rokovaní so svojím rezortným partnerom Simonom Harrisom v írskom Dubline.

Vyzdvihol, že vzájomný obchod medzi Írskom a Slovenskom za ostatné obdobie vzrástol päťnásobne, ale stále dosahuje len sumu 700 miliónov eur. „Priestor na spoluprácu je omnoho väčší, identifikovali sme aj rôzne oblasti pre budúcu spoluprácu. Okrem tej tradičnej, čo je automobilový priemysel, samozrejme, turizmus, ale aj obranný priemysel, ktorý začína byť veľmi frekventovaný,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie. Napriek tomu, že Írsko je neutrálnou krajinou a nie je členom NATO, má záujem zvyšovať výdavky do obrany a SR má podľa Blanára v tejto oblasti čo ponúknuť.

Pre obidve krajiny je podľa neho veľmi dôležitá téma budúceho viacročného finančného rámca Európskej únie (EÚ), o ktorom sa začína diskutovať. „Spoločne sme skonštatovali - a tu sú naše názory naozaj veľmi blízke -, že Spoločná poľnohospodárska politika je veľmi dôležitá. Obidve krajiny máme záujem, aby sme vyjednali lepšiu pozíciu v rámci tejto politiky,“ zdôraznil minister. Rovnako sa podľa neho zhodli aj na význame tzv. kohéznej politiky, ktorá je zameraná na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Chceli by dosiahnuť, aby nebola oslabená na úkor iných politických oblastí. Potrebné je tiež brať vážne zníženú konkurencieschopnosť EÚ voči iným veľkým ekonomikám, ako sú Spojené štáty americké alebo Čína.

Ministri sa na dotkli aj aktuálnej citlivej témy

Ministri sa na rokovaní dotkli aj aktuálnej citlivej témy, a to sú nové americké clá na dovoz automobilov. Blanár upozornil, že obchodná vojna so Spojenými štátmi by významne ovplyvnila slovenskú aj írsku ekonomiku. „Obchodná vojna, ktorá by sa spustila po týchto clách, by mohla spôsobiť obrovské problémy obom ekonomikám. Preto sme sa zhodli, že podporujeme maximálne úsilie z úrovne Európskej komisie a eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý je zodpovedný práve za obchod, a že budeme maximálne nápomocní pri týchto rokovaniach. Je dôležité, aby sme udržiavali neustály kontakt s novou americkou administratívou a vysvetľovali si pozície,“ podčiarkol minister.

Slovensko a Írsko majú podľa neho aj rovnaké názory ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine. „Náš absolútny záujem je podporovať americkú administratívu k tej mierovej aktivite, ktorú v súčasnosti vyvíja. Zhodli sme sa, že Európska únia musí byť prítomná pri týchto rokovaniach, pretože sankcie, ktoré prijala EÚ voči Rusku, budú určite na stole a je potrebné sa nimi zaoberať,“ vysvetlil Blanár. S írskym rezortným partnerom hovorili aj o kultúrnej výmene a slovenských krajanoch, ktorí v Írsku žijú. Komunita takmer 15.000 Slovákov tvorí podľa neho vhodný základ na posilňovanie vzájomných vzťahov.

Šéf slovenskej diplomacie v hlavnom meste Írska absolvoval aj návštevu miestnej Trinity College. Okrem prehliadky jej historických priestorov sa stretol aj so slovenskými akademikmi, ktorí na tejto univerzite pôsobia. „Veľakrát sa u nás na Slovensku hovorí o tom, že s naším vzdelaním a našimi vysokými školami sa nedokážeme presadiť v zahraničí, ale opak je pravdou. Dôkazom sú aj akademici, ktorí pôsobia na Trinity College zo Slovenska a sú tu veľmi vážení a zdatní získavať aj mnohé významné granty, čo je prestížna záležitosť,“ dodal Blanár. V piatok končí svoju pracovnú cestu, na ktorej je od stredy (26. 3.). Absolvoval počas nej návštevu Holandska a Írska.