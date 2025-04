Trump pripustil krutú pravdu: Putin možno zámerne zdržuje! Poznám to z biznisu

Prezident Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Pool)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump pripustil, že ruský líder Vladimir Putin by mohol počas mierových rokovaní o Ukrajine zámerne naťahovať čas. "Neviem to s istotou povedať. Možno chcú Rusi vojnu ukončiť, ale možno len taktizujú a zdržujú," vyhlásil Trump v rozhovore pre Newsmax.

Prezident USA zároveň priznal, že podobnú stratégiu pozná zo svojho podnikania. "Robil som to roky – predstierať záujem, držať si otvorené možnosti, hoci reálne možno obchod ani nechcem uzavrieť," povedal pre Newsmax. Napriek tomu je presvedčený, že obe strany konfliktu by už mohli byť pripravené na ukončenie bojov. "Myslím si, že Rusko aj Ukrajina už chcú vojnu skončiť," dodal.

Brutálna realita vojny: Trump o hrôzach bojísk

Podľa Trumpa strácajú Ukrajina a Rusko každý týždeň približne 2500 vojakov. "Nie sú to Američania, ale to mi nevadí," poznamenal bez okolkov. "Vidím tie zábery, radšej by som ich ani nevidel. Ruky, nohy, hlavy rozhádzané po poliach," pokračoval v opise vojnových hrôz. Zodpovednosť pripísal najmä dronom, ktoré podľa neho spôsobujú obrovské straty na životoch. "Chcem, aby to skončilo," vyhlásil.

Rusko kladie podmienky: chce ukončenie sankcií

Po rokovaniach v Saudskej Arábii sa USA, Rusko a Ukrajina v utorok dohodli na opatreniach na zabezpečenie bezpečnej plavby v Čiernom mori, na zákaze použitia sily a na vylúčení využívania komerčných lodí na vojenské účely. Kyjev okamžite deklaroval pripravenosť dohodu dodržiavať, Moskva však stanovila vlastné podmienky.

Kremeľ požaduje zrušenie sankcií voči banke Rosselchozbank a ďalším ruským finančným inštitúciám, ktoré boli vylúčené z medzinárodného platobného systému SWIFT. Okrem toho žiada zrušenie obmedzení na ruských výrobcov a exportérov hnojív a potravín, ako aj na lode prepravujúce tieto komodity. Rusko tiež chce, aby sa obnovili dodávky poľnohospodárskych strojov do krajiny.

Washington zvažuje ruské požiadavky

Podľa Newsmaxu Trump uviedol, že USA budú analyzovať ruské požiadavky v súvislosti s dohodou o prímerí v Čiernom mori. Súčasťou dohody je aj obojstranný zákaz útokov na energetickú infraštruktúru, no zatiaľ nie je jasné, či ho obe strany skutočne dodržiavajú. Boje na Ukrajine totiž pokračujú nezmenšenou intenzitou.