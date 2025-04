Desivé varovanie expertov: Rusko chystá obrovský útok! Rakety vyrába vo veľkom, Európa by bola bezbranná

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

MOSKVA - Ruská federácia údajne zhromažďuje tisíce rakiet a dronov, ktoré zatiaľ na Ukrajine nepoužíva. Odborníci varujú: ak sa rozhodne zaútočiť na Európu, mohla by zostať prakticky bezbranná.

Neviditeľná hrozba rastie: Moskva plní sklady zbraňami

Bezpečnostní experti bijú na poplach. Rusko v tichosti zvyšuje svoju raketovú produkciu, no mnohé z týchto zbraní – namiesto nasadenia na Ukrajine – končia v skladoch. Tento krok podľa viacerých analytikov neveští nič dobré.

„Ukrajinská rozviedka odhaduje, že Rusko ročne vyrobí približne 1 200 riadených striel s plochou dráhou letu, 400 balistických striel krátkeho a stredného doletu a až 6 000 útočných dronov typu Šahíd,“ uvádza Fabian Hoffmann, bezpečnostný analytik z Univerzity v Osle. A dodáva, že tieto čísla nie sú konečné – Kremeľ plánuje výrobu ešte navýšiť.

Zbrane nejdú na front. Sú pripravené na niečo väčšie?

Z verejne dostupných údajov Hoffmann vyvodzuje znepokojujúci záver: „Rusko tento arzenál nepoužíva v plnom rozsahu na Ukrajine. Naopak – mnohé nové strely smerujú rovno do skladov.“

Podľa neho to môže znamenať len jediné: „Rusko si chystá zásoby pre budúce, oveľa väčšie konflikty – vrátane potenciálnej vojenskej konfrontácie s NATO v Európe.“

Aj NATO sleduje, čo sa deje. A nie je pokojné

Zhromažďovanie rakiet neuniklo ani pozornosti Severoatlantickej aliancie. Pre ukrajinský portál European Pravda to potvrdil nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ NATO. Jeho slová zneli varovne:

„Rusi obmedzujú počet diaľkových náletov. Zjavne šetria zásoby, aby ich mohli použiť v masívnych vlnách útokov neskôr. Tie majú obrovský vojenský aj psychologický význam.“

Podľa tohto zdroja síce NATO predpokladá, že tieto zbrane budú zatiaľ nasadené proti Ukrajine, no ich potenciálne využitie proti iným európskym krajinám nemožno vylúčiť.

Európa by čelila katastrofe: Chýbajú jej rakety aj kapacity

Ak by sa Kremeľ skutočne rozhodol zaútočiť ďalej na západ, mohlo by to mať devastujúce dôsledky. Hoffmann upozorňuje na alarmujúci nedostatok protivzdušnej obrany v Európe.

„Európske armády nemajú dostatok obranných rakiet, aby čelili masívnemu útoku, a ich schopnosť rýchlo a účinne zareagovať protiúderom je veľmi obmedzená,“ varuje analytik.

Ticho pred búrkou?

Zhromažďovanie raketových systémov, obmedzené používanie zbraní na fronte a nárast produkcie – to všetko môže naznačovať, že Rusko sa pripravuje na vojenské scenáre, ktoré ďaleko presahujú súčasný konflikt na Ukrajine.

Ostáva len otázka: Kedy – a kde – sa tieto zbrane začnú používať?