Putin chce oživiť časy Sovietskeho zväzu: Založil novodobý Komsomol! TOTO je jeho cieľom

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin sa púšťa do ideologickej ofenzívy. V Kremli vzniká plán na znovuzrodenie komunistickej mládežníckej organizácie, tentoraz pod modernizovaným menom – Digoria. Jej cieľ? Formovať mladé mysle, vštepovať lojalitu k režimu a vytláčať západné hodnoty z ruského verejného priestoru.

Vzkriesenie ducha Komsomolu

V tieni vojny a rastúcej izolácie na medzinárodnej scéne sa ruský režim obracia do minulosti. Podľa informácií ruského spravodajského portálu RBC unikli z Kremľa plány na vznik novej mládežníckej organizácie Digoria. Tá má byť priamym ideovým dedičom legendárneho Komsomolu – Komunistického zväzu mládeže, ktorý počas sovietskej éry vychovával generácie oddaných občanov v duchu komunistickej ideológie.

Digoria má podľa dostupných dokumentov slúžiť ako nástroj „politickej výchovy“ a zároveň ako bariéra proti prieniku západných myšlienok. Projekt dostal zelenú priamo od prezidenta Putina.

Stovka odborníkov, tucet programov, jedna línia

Do konca tohto roka má byť vytvorených až 13 ideologicky zameraných vzdelávacích programov, ktorých príprava zaberie prácu viac ako stovke expertov. Cieľom je „proškolenie mládeže v duchu štátnej ideológie“, pričom dôraz sa bude klásť na posilnenie patriotizmu, ruských tradičných hodnôt a odporu voči „škodlivým“ západným vplyvom.

Digoria vzniká pod záštitou školiaceho centra Senež, ktoré patrí pod ruské Sily špeciálnych operácií. Práve tu už v minulosti prebiehali programy zamerané na mladých vedcov a výskumníkov – vždy však s jasným ideologickým podtextom.

Návrat pionierov a starých poriadkov

Nie je to prvýkrát, čo Kremeľ flirtuje s myšlienkou organizovaného ideologického formovania detí a mládeže. Už v roku 2023 navrhol Putin založenie tzv. „nových Pionierov“ – organizácie, ktorá by pripravovala mladých agitátorov a propagandistov. Tí by mali pôsobiť najmä na základných školách, píše portál Moscow Times.

Teraz sa však projekt posúva do širšieho a hlbšieho rámca. Digoria má ambíciu nadviazať na tradíciu masového Komsomolu, ktorý bol v 80. rokoch pilierom sovietskeho systému. V čase svojho najväčšieho rozmachu mal viac ako 40 miliónov členov a jeho odnože existovali aj vo východoeurópskych satelitoch Moskvy – vrátane bývalého Československa.

Komsomol v novom šate

Pôvodný Komsomol bol štátom riadený nástroj indoktrinácie. Deti, ktoré boli príliš mladé na vstup do Komunistickej strany, sa stávali jeho členmi. Účasť bola síce „dobrovoľná“, no v skutočnosti často podmienkou ďalšieho štúdia alebo kariérneho postupu.

Digoria má tento model adaptovať na súčasné podmienky Ruska. Odráža sa v nej Putinova dlhodobá snaha o vytvorenie ideologicky jednoliatej spoločnosti – takej, ktorá bude odolná voči západnému liberalizmu a plne podriadená štátnej moci.

Zápas o ruskú mládež sa tak začína. A Kremeľ je odhodlaný vyhrať – aj keby to znamenalo návrat do minulosti, ktorá mala byť navždy minulosťou.