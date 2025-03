Pri izraelskom útoku zomrel predstaviteľ Hamasu Bardawil, tvrdia militanti

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo)

Hamas vo svojom vyhlásení obvinil Izrael zo zavraždenia Bardawila, ktorý sa podľa hnutia v čase útoku izraelskej rakety modlil so svojou manželkou v stanovom prístrešku v Chán Júnise. "Jeho krv, krv jeho manželky a mučeníkov zostane poháňať boj za oslobodenie a nezávislosť. Zločinecký nepriateľ nezlomí naše odhodlanie a vôľu," uviedlo hnutie.

Izrael obnovil aj pozemné operácie na severe a juhu enklávy

Najnovšie izraelské letecké útoky v Pásme Gazy začali v utorok a Izrael následne obnovil aj pozemné operácie na severe a juhu enklávy. K návratu k bojom došlo po týždňoch nezhôd medzi Izraelom a Hamasom v súvislosti s prímerím v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára a pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Izrael súhlasil s predĺžením prvej 42-dňovej fázy prímeria do polovice apríla, no Hamas žiadal prechod do druhej fázy.

Izrael tvrdí, že jeho vojenská kampaň je potrebná na vyvinutie nátlaku na Hamas, aby prepustil ďalších rukojemníkov. Militanti zadržiavajú 58 rukojemníkov vrátane 34, o ktorých však izraelská armáda predpokladá, že už nežijú. Pri tohto týždňových útokoch podľa palestínskych úradov doposiaľ zahynulo viac ako 500 Palestínčanov, z toho desiatky tvoria deti.