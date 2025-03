Smutná správa! Počet obetí vo vojne Izraela s Hamasom prekročil 50-tisíc: Pápež reaguje

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

"Od 7. októbra 2023 dosiahol počet obetí izraelskej agresie 50.021 mučeníkov a 113.274 zranených," uviedlo ministerstvo, ktoré za uplynulých 24 hodín zaznamenalo 41 úmrtí. Podľa stanice BBC počet úmrtí predstavuje približne 2,1 percenta z predvojnového počtu obyvateľov územia - 2,3 milióna - alebo približne 1 z 50 ľudí. Zranenia počas vojny utrpelo 113.274 osôb.

Stanica CNN pripomenula, že predstavitelia v Pásme Gazy nerozlišujú medzi civilnými obeťami a militantmi Hamasu. Ministerstvo zdravotníctva a Organizácia Spojených národov tvrdia, že väčšinu obetí tvoria ženy a deti. Skutočný počet obetí môže byť oveľa vyšší. Predpokladá sa totiž, že pod troskami budov zničených viac ako 15 mesiacov trvajúcimi bojmi sa stále nachádzajú tisíce ľudí. Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na juh Izraela 7. októbra 2023. Pri útoku zahynulo 1200 ľudí. Militanti tiež zajali približne 250 rukojemníkov.

V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie

V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré pozastavilo boje a umožnilo prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej enklávy. Počas prvej 42-dní trvajúcej fázy Hamas prepustil 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 1800 palestínskych väzňov. Strany sa však nedohodli na pokračovaní prvej fázy, či prechode do druhej fázy. Izrael súhlasil s predĺžením prvej fázy do polovice apríla, no Hamas žiadal prechod do druhej fázy, ktorá by mala znamenať trvalý pokoj zbraní pred treťou fázou, znamenajúcou obnovu palestínskej enklávy. Izrael v reakcii na odmietavý postoj Hamasu najprv pozastavil dodávky pomoci do Gazy a týždeň na to prerušil aj dodávky elektriny.

Izrael v noci na utorok obnovil letecké útoky na palestínsku enklávu, pri ktorých od utorka zahynulo viac ako 500 ľudí vrátane takmer 200 detí. V stredu izraelská armáda oznámila, že v severnej časti Pásma Gazy spustila "obmedzenú pozemnú operáciu". Vo štvrtok informovala o obnovení pozemnej operácie v oblasti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy a dodala, že v "pozemných aktivitách" pokračuje v strednej aj severnej časti tejto palestínskej enklávy.

Pápež František vyzval na okamžité ukončenie izraelských útokov na Pásmo Gazy

Pápež František v nedeľu vyzval na okamžité ukončenie izraelských útokov na Pásmo Gazy a na obnovenie dialógu o prepustení rukojemníkov. Informuje správa agentúry AFP a portálu Sky News. "Som zarmútený obnovením intenzívneho izraelského bombardovania Pásma Gazy s toľkými obeťami na životoch a zranenými," uviedol pápež vo svojej modlitbe Anjel Pána, ktorá bola zverejnená v nedeľu, keď 88-ročnú hlavu katolíckej cirkvi prepúšťali z nemocnice po viac ako päťtýždňovej hospitalizácii. Žiada tiež "definitívne prímerie".

Podľa jeho slov je humanitárna situácia v palestínskej enkláve opäť veľmi vážna a vyžaduje si naliehavý záväzok bojujúcich strán a medzinárodného spoločenstva. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v nedeľu oznámilo, že od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v októbri 2023 zahynulo viac ako 50.000 Palestínčanov. Izrael v noci na utorok po takmer dvoch mesiacoch obnovil útoky na palestínsku enklávu, pri ktorých odvtedy údajne zahynulo viac ako 500 ľudí vrátane takmer 200 detí.

"Na druhej strane ma teší, že Arménsko a Azerbajdžan sa dohodli na konečnom znení mierovej dohody," uvítal František správy, že obe znepriatelené krajiny sú pripravené podpísať komplexnú mierovú dohodu. "Dúfam, že bude podpísaná čo najskôr a prispeje k nastoleniu trvalého mieru na južnom Kaukaze," doplnil. Vyzval tiež na modlitby "za ukončenie vojen a za mier", najmä na "sužovanej Ukrajine, v Palestíne, Izraeli, Libanone, Mjanmarsku, Sudáne a Kongu". Pápež František sa medzičasom vrátil späť do jeho vatikánskej rezidencie, kde mu budú poskytovať lekársku starostlivosť. Ošetrujúci lekári pápeža v sobotu uviedli, že po obojstrannom zápale pľúc bude František potrebovať najmenej dva mesiace odpočinku.