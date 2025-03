Auto nabúralo do zastávky: Terorista začal strieľať do ľudí! Polícia ho zadržala

Dym stúpa k oblohe po výbuchu v pásme Gazy z pohľadu južného Izraela (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Aktualizované 11:20 - Izraelská polícia v pondelok oznámila, že "zneškodnila" strelca, ktorý útočil na severe Izraela. Podľa zdravotníkov pri útoku zahynul jeden muž, píše AFP. "Terorista spustil streľbu na civilistov a policajné zložky na mieste činu ho okamžite zneškodnili," uviedla polícia vo vyhlásení.

K útoku došlo na križovatke juhovýchodne od mesta Haifa. Pri streľbe zahynul 70-ročný muž a ďalší 20-ročný utrpel zranenia a je vo vážnom stave. Portál The Times of Israel (TOI) informoval, že útočníkom bol 75-ročný muž, ktorý najprv vrazil vozidlom do ľudí na autobusovej zastávke, následne vystúpil z auta a začal strieľať. Podľa vyhlásenia zdravotníka záchranári poskytli zdravotnú starostlivosť mladému mužovi, ktorého zrazilo auto.

11:00 - Mimovládna organizácia Klub palestínskych väzňov tvrdí, že v izraelskom väzení Megido zomrel za neznámych okolností 17-ročný Palestínčan. Informuje AFP. Palestínsky úrad zodpovedný za koordináciu s izraelskými úradmi vo vyhlásení oznámil "smrť Walída Chálida Abdalláha Ahmada (17), maloletého zadržiavaného z mesta Silwád, východne od Ramalláhu, vo väznici Megido" v Izraeli.

10:09 - Pri izraelských úderoch v noci na dnes zomrelo vyše 20 ľudí. Uvádza to agentúra AP a televízia Al-Džazíra, podľa ktorej údery zasiahli okrem iného mestá Chán Júnis a Rafáh. Izraelská armáda údery zatiaľ nekomentovala, minister obrany Jisrael Kac tvrdí, že armáda robí všetko, aby dopady úderov na civilistov zmiernila.

9:42 - Jednu obeť a najmenej jedného zraneného si vyžiadal dnes dopoludnia útok na severe Izraela. Podľa agentúry AFP to uviedli záchranári. Polícia oznámila, že útočník našiel autom do ľudí a začal potom strieľať. Na mieste ho potom zastrelili policajti.

Útok sa stal na autobusovej zastávke neďaleko mesta Haifa, do ktorej nabúralo auto. "Terorista začal strieľať na civilistov a okamžite bol zneškodnený policajtmi prítomnými na mieste," uviedla podľa agentúry AFP polícia.

9:02 - Medzinárodná mimovládna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v pondelok odsúdila "extrémne neistú" situáciu vysídlených Palestínčanov v súvislosti s izraelskou vojenskou operáciou na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informuje agentúra AFP.

Podľa Organizácie Spojených národov bolo približne 40-tisíc obyvateľov Západného brehu Jordánu vysídlených od 21. januára, keď izraelská armáda začala s operáciou zameranou na palestínske ozbrojené skupiny na severe tohto územia.

7:35 - Pri izraelských úderoch v noci na dnes zomrelo 16 ľudí. Uvádza to palestínske médiá a televízia Al-Džazíra, podľa ktorej údery zasiahli okrem iného mestá Chán Júnis a Rafáh. Izraelská armáda údery zatiaľ nekomentovala.

Televízia Al-Džazíra uviedla, že v Chán Júnise izraelské údery zasiahli domy a stany Palestínčanov, ktorí utiekli pred bojmi z iných častí Pásma Gazy. Palestínske médiá okrem iného informujú, že medzi mŕtvymi v Chán Júnise je predstaviteľ teroristického hnutia Hamas, ktorý mal na starosti školstvo v časti Pásma Gazy.

6:34 - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho nový bezpečnostný tím plánujú rozsiahlu pozemnú operáciu v Pásme Gazy. Veria, že obsadenie a udržanie významnej časti tejto palestínskej enklávy umožní Izraelu dosiahnuť konečné víťazstvo nad militantným hnutím Hamas. Informuje o tom nedeľňajšia správa amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) odvolávajúceho sa na nemenované zdroje.

„Netanjahu a skupina poradcov vymenovaných v posledných mesiacoch tvrdia, že Hamas musí byť porazený na bojisku silou zbraní skôr, ako bude možné dosiahnuť akékoľvek politické riešenie osudu Pásma Gazy,“ píše WSJ.

Kallasová odcestovala do Egypta

Izrael v utorok obnovil intenzívne vzdušné údery v Pásme Gazy a neskôr aj pozemné operácie po tom, ako uviazli rokovania o ďalšej fáze prímeria s militantným hnutím Hamas a prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze.

"Sme dôrazne proti obnoveniu nepriateľských akcií zo strany Izraela, ktoré spôsobili strašné straty na životoch v Gaze. Zabíjanie sa musí zastaviť. V novej vojne prehrávajú obe strany," povedala Kallasová na tlačovej konferencii s egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdal Átím v Káhire.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

"Z európskej strany je veľmi jasné, že Hamas musí prepustiť všetkých rukojemníkov a Izrael musí plne obnoviť prísun humanitárnej pomoci do Gazy a musia pokračovať rokovania," dodala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Kallasovej tím neskôr potvrdil, že odcestovala z Egypta a dorazila do Izraela. V pondelok sa tam stretne s prezidentom Jicchakom Herzogom, ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom a opozičným lídrom Jairom Lapidom, nie však premiérom Benjaminom Netanjahuom.

V okupovanom Predjordánsku (Západný breh Jordánu) bude Kallasová viesť rozhovory s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom a premiérom Muhammadom Mustafom, vyplýva z oznámenia jej kancelárie.