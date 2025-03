Ohavný čin ženy: Mužovi zjedla genitálie a srdce! Povedala, prečo to urobila

Žena brutálne zavraždila bezdomovca. (Zdroj: Policia Civil)

Obetí sa stal šesťdesiatnik, vrahyňa sa priznala

Obeťou brutálnej vraždy je 60-ročný Marques Ferreira, miestny bezdomovec. Jeho zohavené telo objavili začiatkom marca v centre Peruíbe. Vyšetrovanie rýchlo viedlo k ďalšej bezdomovkyni – Josefe Lime de Sousaovej. Tá sa po zadržaní priznala, že muža zavraždila a následne skonzumovala časť jeho tela.

Podľa informácií brazílskeho portálu G1 žena policajtom podrobne opísala, ako uvarila a zjedla jeho penis a kúsok srdca. Ako dôvod uviedla, že sa dozvedela o jeho údajných zločinoch proti deťom. No polícia zatiaľ tieto obvinenia nepotvrdila.

Mrazivý odkaz a ďalší podozriví

Na mieste činu zostal zakrvavený nôž a list s desivým odkazom. Vrahyňa naň napísala názov ulice, svoju prezývku a mrazivú vetu: „Gringa dostala násilníka.“ Práve tento list sa stal kľúčovým dôkazom, ktorý políciu priviedol k páchateľke.

Vyšetrovanie však ukazuje, že nejednala sama. Polícia zadržala aj jej 41-ročného partnera Robsona Aparecida de Oliveiru, ktorý mal obeti pred smrťou vyhrážať. Hoci on sám akúkoľvek účasť na vražde popiera, vyšetrovateľom sa nezdá, že by žena dokázala ohavný čin vykonať sama. Úrady navyše pracujú s podozrením, že do zločinu bola zapletená aj tretia osoba, no bližšie detaily zatiaľ nezverejnili.