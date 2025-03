Prípad vraždy advokáta Valka pridelili začiatkom marca na rozhodnutie novému sudcovi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Senát Mestského súdu Bratislava I prijal minulý rok v novembri obžalobu týkajúcu sa vraždy advokáta Ernesta Valka. Zamietol tak námietku obvineného Jozefa Radiča o tom, že obžaloba spĺňa zákonné náležitosti. Obžalobu namietal napríklad pre to, lebo bolo porušené jeho právo na prezumpciu neviny. Súd považuje obžalobu za riadne odôvodnenú. Jozef Radič však podal voči rozhodnutiu prvostupňového súdu sťažnosť, o ktorej má rozhodnúť Krajský súd v Bratislave.

Motívom bola podľa polície lúpež

Na Jozefa Radiča podali v máji 2020 obžalobu pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom. Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Jozef Radič mal Valka streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Do domu advokáta mal vniknúť spolu s ďalším spolupáchateľom, už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa Radiča, ten vinu odmieta.