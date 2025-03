Šokujúce odhalenie: Trump ponúkol svoju posteľ inej žene! Hlavne to nehovorte Melanii

Donald Trump m al ponúknuť svoju posteľ cudzej žene. (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson, profimedia.sk)

WASHINGTON - Už viac ako štvrťstoročie tvoria Donald Trump a jeho manželka Melania nerozlučný pár. No nová kniha s nádychom senzácie naznačuje, že prezident USA mal nedávno ponúknuť svoje lôžko inej žene. Tentoraz však nejde o žiaden pokus o neveru.

Trump a ženy: Večná téma pre médiá

Vzťah Donalda Trumpa k ženám sa v minulosti stal predmetom mnohých titulkov a kontroverzií. Počas svojej politickej kariéry čelil obvineniam zo sexuálneho obťažovania. Napriek tomu Melania Trump (54) stále stojí po jeho boku. No pozná aj príbeh o tom, že jej manžel ponúkol posteľ inej žene?

Ponuka pre tehotnú republikánku Annu Lunu

Tento príbeh priniesol Alex Isenstadt vo svojej nové knihe Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power (Pomsta: Zákulisný príbeh Trumpovho návratu k moci). Podľa zverejnených úžinkov, ktoré citoval aj britský Mirror, sa udalosť odohrala v roku 2023. Donald Trump (78) letel svojím súkromným lietadlom spolu s vtedajšou tehotnou republikánskou kongresmankou Annou Lunou (35). Počas letu sa Luna začala cítiť zle, načo Trump zareagoval ponukou: "Ak potrebujete posteľ na oddych, v lietadle je k dispozícii."

Podľa knihy dodal vtipne: "Ak sa cítite chorá a potrebujete si ľahnúť, pokojne si ju vezmite. Len to nehovorte Melanii. Nemá rada, keď iné ženy ležia v mojej posteli."

Biely dom: Klamstiev o Trumpovi je už priveľa

Deník The Independent požiadal Biely dom o vyjadrenie. Odpoveď hovorcov bola ostrá:

"Mnoho týchto takzvaných 'insiderských' kníh je zúşalým pokusom zarobiť na mene prezidenta Trumpa. Žurnalistika je umierajúci biznis, v ktorom reportéri predávajú svoje duše a ponúkajú lži ako pravdu. Tieto fiktívne diela patria skôr do sekcie fantasy alebo na recykláciu."

Trump samotný sa už pred niekoľkými týždňami vyjadril, že autorov takýchto "lživých príbehov" bude súdne stíhať. Otázka znie: Ide o skutočnú aféru, alebo len ďalší z radu pokusov poškodiť Trumpovu reputáciu?