Kašle na Donalda: Po Melanii nie je ani stopy! Ani na summite NATO nebola s ním, TOTO je dôvod

Americký prezident Donald Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová. (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson)

HAAG - Kým sa svetoví lídri zišli na slávnostnej recepcii v Haagu aj so svojimi polovičkami, americký prezident Donald Trump kráčal po červenom koberci sám. Jeho manželka Melania sa rozhodla, že tentoraz zostane doma. Oficiálne dôvody Biely dom nezverejnil, ale zdá sa, že prvá dáma na rýchly výlet do Európy jednoducho nemala chuť.

Summit NATO v holandskom Haagu bol nielen politickou udalosťou, ale aj príležitosťou pre diplomatickú reprezentáciu v plnej paráde. Kým časť svetových lídrov dorazila na večerný program v sprievode svojich manželiek, nemecký kancelár Friedrich Merz či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa taktiež zúčastnili oficiálneho programu. Donald Trump však na recepciu v kráľovskom paláci Huis ten Bosch dorazil sám, bez svojej manželky.

Melania Trump tentoraz sprevádzať prezidenta do Európy odmietla. Nečakal ju žiadny náročný program, skôr reprezentatívne podujatia a možnosť obdivovať krásy Holandska. No ako sa ukázalo, pre prvú dámu to jednoducho nestálo za to.

Kráľovská sláva, ale bez prvej dámy

Ani honosné prijatie u kráľa Willema-Alexandra a kráľovnej Máximy Melanie nepresvedčilo. Trumpa vo večerných hodinách hostilo holandské panovnícke duo spolu s ich dcérou, korunnou princeznou Amaliou, no americký prezident dorazil sám.

Napriek absencii manželky si Trump užil aspoň kúsok kráľovského luxusu. Počas summitu je totiž ubytovaný priamo v kráľovskom paláci v haagskom mestskom lese, čo potvrdil aj holandský dvor.

Na stredu boli naplánované spoločné raňajky prezidenta s kráľovským párom, čo vopred avizoval aj Biely dom. Počas toho mala kráľovná Máxima prevziať úlohu hostiteľky pre partnerky a partnerov politických lídrov.

Rotterdam bez Melanie

Kráľovná Máxima pripravila pre manželky a partnerov svetových lídrov prehliadku prístavného mesta Rotterdam. No Melania Trump na zozname účastníkov chýbala. Zdá sa, že výlet do Holandska a spoločenské povinnosti tentoraz pre prvú dámu neboli prioritou.