Manželka amerického viceprezidenta Vancea navštívi budúci týždeň Grónsko, potvrdil to Biely dom

KODAŇ – Manželka amerického viceprezidenta J. D. Vancea navštívi budúci týždeň Grónsko, potvrdil v nedeľu Biely dom. Cesta sa uskutoční na pozadí vyhlásení prezidenta USA Donalda Trumpa, že by tento dánsky autonómny ostrov rád pripojil k Spojeným štátom. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.

Usha Vanceová pricestuje do Grónska vo štvrtok so svojím synom a americkou delegáciou. Podľa Bieleho domu navštívi historické pamiatky, chce sa dozvedieť viac o grónskom dedičstve a pozrie si tradičné preteky psích záprahov v meste Sisimiut. Dánske noviny Jyllands-Posten a stanice DR a TV 2 s odvolaním sa na anonymné zdroje informovali, že súčasťou delegácie bude aj Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz, čo však Washington oficiálne nepotvrdil. Podľa správ americká vláda požiadala o oficiálne stretnutia s dánskymi a grónskymi predstaviteľmi, ktoré však boli zamietnuté.

Trump hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom už niekoľko mesiacov a dokonca nevylúčil použitie vojenskej sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou, čo zjavne súvisí so strategickou polohou a nerastnými zdrojmi najväčšieho ostrova na svete. Grónske hlavné mesto Nuuk v januári navštívil jeho syn Donald Trump ml., ktorého jednodňová cesta prilákala značnú pozornosť médií. Väčšina Grónčanov podľa prieskumov podporuje nezávislosť od Dánska, nie však pričlenenie k USA.

Dánska premiérka trvá na zvrchovanosti Grónska voči USA

Dánska premiérka Mette Frederiksenová pre grónsky denník Sermitsiaq v nedeľu povedala, že novú americkú návštevu nemožno vnímať nezávisle od verejných vyjadrení prezidenta Trumpa. "Chceme spolupracovať s Američanmi," uviedla. "Avšak musí a mala by to byť spolupráca založená na základných hodnotách zvrchovanosti a rešpektu medzi krajinami a ich obyvateľmi. Je to niečo, čo berieme vážne," zdôraznila. Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 2017 až 2021 hovoril o myšlienke kúpy Grónska od Dánska, predstavitelia oboch strán však reagovali, že ostrov nie je na predaj.